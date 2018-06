Wieder sexuelle Belästigung im Stern-Center - Einsatz-Bilanz der Polizei

Lüdenscheid - Fünf Tage nach der Pinkel-Attacke eines Mannes auf ein siebenjähriges Mädchen wurde am Samstag im Drogeriemarkt Müller im Lüdenscheider Stern-Center erneut eine Minderjährige sexuell belästigt.

Es geschah am Samstag gegen 10.30 Uhr: Ein unbekannter Mann fragte im Drogeriemarkt die dortige Verkäuferin nach einem Artikel. Im Verlauf des Gespräches fasste er der 17-Jährigen unvermittelt an die Brust. Dann verschwand er in Richtung Ausgang Stern-Center.

So wird der Täter beschrieben:männlich, etwa 70 bis 80 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, weiße Haare, weiß kariertes Hemd, auffringlicher Blick, kein Akzent.

Hinweise zur Identität des Grabschers nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen (Tel.: 02351/9099-0).

Es ist der zweite Fall von sexueller Belästigung im Drogeriemarkt Müller innerhalb von fünf Tagen. Am Dienstag hatte dort ein Mann ein siebenjähriges Mädchen angepinkelt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Aktuell wird noch das Videomaterial ausgewertet.

Straßenraub an der Kalve

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 5 Uhr auf der Kalver Straße in Höhe der Bushaltestelle zu einem Straßenraub. Zwei maskierte Männer schlugen dort einen 39-Jährigen, brachten ihn zu Boden und nahmen ihm persönliche Gegenstände und einen Schlüssel ab. Die Täter flüchteten unerkannt, der Geschädigte musste medizinisch erstversorgt werden.

So werden die Täter beschrieben:

1. Person: maskiert, 1, 65 m groß, ca. 30 Jahre alt

maskiert, 1, 65 m groß, ca. 30 Jahre alt 2. Person: maskiert, 1,70 m groß, ca. 30 Jahre alt, blaue Jogginghose mit Streifen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel.: 02351/9099-0) in Verbindung zu setzen.

Einbrüche an Vogelberg und Dickenberg

Am Freitag hörten gegen 18.15 Uhr drei Zeugen, wie sich Unbekannte an der Wohnungstür am Vogelberger Weg zu schaffen machten. Als die drei Männer merkten, dass sie beobachtet worden waren, flohen sie.

Am Freitag gegen 18 Uhr bemerkte der frühere Hausmeister der ehemaligen Hermann-Gmeiner-Schule am Dickenberg einen Einbruch, bei dem Unbekannte die Glasscheibe einer Notausgangstür eingeschlagen hatten. Die Täter entleerten einen Feuerlöscher im Flur und entwendeten Zimmer- und Fensterschlüssel.

Sachdienliche Hinweise an die Lüdenscheider Polizei (Tel.: 02351-9099-0).