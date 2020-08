Gast raubt Spielhalle im MK aus - Polizei erwischt Verkehrssünder

Zeugen gesucht

Statt seine Zeche zu zahlen, greift ein Mann in einer Spielhalle in Lüdenscheid in die Kasse und raubt das Bargeld. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung, entkommt der Unbekannte. Dafür geht der Polizei ein anderer Fisch ins Netz.