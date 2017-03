Rattenfallen im Stadtbild

Werden Ratten oberirdisch bekämpft, so müssen auch unterirdisch in den Kanälen Köder ausgelegt werden.

Lüdenscheid - Fürs Auge ist es ein Ärgernis, für Ratten ein gefundenes Fressen: Müll im Stadtgebiet zieht immer auch Ungeziefer an. Sobald Ratten gesichtet werden, greifen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. Denn Ratten, das betont Martina von Schaewen (Fachdienstleiterin Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung) gelten als Krankheitsüberträger: „Das Infektionsschutzgesetz ist die Rechtsgrundlage.“

Doch nicht nur die Stadt ist in der Pflicht, jeder Hauseigentümer müsse tätig werden, wenn er Ratten feststelle, betont die Fachfrau. Ist die Stadt zuständig, werde die Maßnahme ausgeschrieben und dann an einen Fachbetrieb vergeben. Parallel dazu werde in dem Gebiet nicht nur ober- sondern zugleich unterirdisch vorgegangen. Der Stadtentwässerungsbetrieb SEL hat einen Rattenbekämpfungsplan und belegt die öffentlichen Kanalisationsschächte gezielt mit Fraßködern. Im Februar und März ist das in verschiedenen Stadtgebieten wieder geschehen, wie der SEL auf seiner Internetseite darstellt.

Ratten vorbeugend zu bekämpfen, habe sich als nicht sinnvoll herausgestellt, sagt der Zuständige im Fachdienst Öffentliche Sicherheit, Axel Schwabecher. Ratten würden schnell immun. Nur, wenn es einen konkreten Anlass gebe, dürften Giftköder gelegt werden – bei Bedarf dann aber auch mehrmals im Jahr. Auch wenn nur eine Ratte gesichtet worden sei, sei ein solcher Bedarf gegeben: „Da kann ja im Verborgenen noch wesentlich mehr los sein.“

Die Köderfallen selbst seien sehr sicher vor unbefugtem Zugriff, betont Axel Schwabecher. Die Ratten fräßen das Gift und verendeten später in irgendeinem Schlupfwinkel. Anhand von Bissspuren könne der Fachmann bei den Kontrollen feststellen, ob an der Stelle noch Ratten auftauchten, oder ob die Maßnahme gewirkt habe.

Für Martina von Schaewen ist der Mensch ein Teil des Problems. Denn wer seine Essensreste in die Landschaft werfe oder in die Toilette und damit in den Kanal spüle, dürfe sich nicht wundern, wenn das die unerwünschten Tiere anlocke. Fleisch auf offenen Kompoststellen könne ebenfalls für Rattenbefall sorgen. Immer wieder müsse die Stadt auch längs der Schulwege tätig werden, weil das Pausenbrot nicht schmeckt und achtlos im Gebüsch landet. Auch ein gefundenes Fressen.