Aus für verkaufsoffene Sonntage in Lüdenscheid

Lüdenscheid - In 2017 wird es in Lüdenscheid keine verkaufsoffenen Sonntage geben. Der Rat schloss sich dem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung, keine Verordnung für vier verkaufsoffene Sonntage zu erlassen, bei einer Gegenstimme an.

Bereits im Hauptausschuss am 23. Januar war das Meinungsbild ebenso eindeutig. Gründe für den Verzicht auf die verkaufsoffenen Sonntage sind hohe Auflagen des Bundesverwaltungsgerichts.

Nach diesen Vorgaben müssen Veranstaltungen, die einen verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigen, eine prägende Wirkung haben. Die Fläche eines Marktes beispielsweise muss größer sein als die Verkaufsfläche der Geschäfte.

Thema auf Wiedervorlage

Bei einer maximalen Verkaufsfläche auf Rathaus- und Sternplatz von rund 11.000 Quadratmetern gegenüber rund 30.000 Quadratmetern im Stern-Center wäre solch eine prägende Wirkung der Veranstaltung laut Vorlage nicht erreichbar.

Festgehalten ist aber auch, dass eine neue Bewertung der Sach- und Rechtslage vorgenommen werden soll, sobald sich die gesetzlichen oder tatsächlichen Voraussetzungen ändern.

Gegenstand einer Abstimmung im Rat war am Montag auch die Richtlinie der Stadt zur finanziellen Förderung der Neugestaltung und Wiederherrichtung von Außenanlagen und Fassaden in der Altstadt. Der Rat stimmte bei zwei Enthaltungen ohne Gegenstimmen zu.

Somit können Privateigentümer über das Altstadtbüro an der Luisenstraße Anträge auf Förderung ihrer Vorhaben einreichen. Wie berichtet, muss die Stadt die Pläne bewilligen.

Ob Instandsetzung von Fassaden oder Entsiegelung und Begrünung von Hof-, Garten- und Dachflächen – die Zuwendung beträgt 50 Prozent der Kosten, maximal 30 Euro pro Quadratmeter.

Betriebserweiterungen der Firmen Megatec und Lixfeld

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung: Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans „Römerweg“ zugunsten der Betriebserweiterungen der Firmen Megatec am Römerweg und Lixfeld an der Straße Hoher Hagen (wir berichteten).

Bei vier Gegenstimmen stimmte der Rat gemäß der Empfehlung aus dem Ausschuss Stadtplanung und Umwelt mehrheitlich zu.

