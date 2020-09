Ratsmitgliedschaft per Losentscheid: Direktmandat für Lucas Karich (CDU)

+ © Olaf Moos Die Sekunde der Entscheidung: „Glücksfee“ Bürgermeister Dzewas und Wahlamtsleiter Wolfgang Padur bei der Verlosung des offenen Ratsmandates. © Olaf Moos

Lüdenscheid - Fabian Ferber (SPD) gehört dem Stadtrat nun möglicherweise doch nicht an. Lucas Karich (CDU) zieht per Direktmandat in den Rat ein.