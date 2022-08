Rathaustunnel: Straßen.NRW erteilt Stadt eine Absage

Von: Olaf Moos

Seit neuneinhalb Jahren Baustelle: der Lüdenscheider Rathaustunnel. © Cedric Nougrigat

Der Rathaustunnel bleibt ein heißes Thema. Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat sich dagegen ausgesprochen, die südliche Röhre nach Ende der Sanierung vorübergehend für den Zweirichtungsverkehr freizugeben. Die Absage landete am Montag bei Bauservice-Chef Dieter Rotter im Rathaus. Für die Verwaltung und die lokale Politik ist die Sache aber offenbar längst nicht entschieden.

Lüdenscheid - Der Landesbetrieb verweist in seiner Absage auf das Ergebnis eines Gesprächs, das die Verantwortlichen im Juni 2015 geführt haben. In der aktuellen Stellungnahme von Straßen.NRW heißt es unter anderem: „Da sich an der Planung, Tunnelausstattung und Geometrie seitdem nichts verändert hat, bleibt das gemeinsam beschlossene Diskussionsergebnis damals wie heute dasselbe.“

Verwaltungsmann Rotter erklärte dazu auf Anfrage unserer Redaktion, dass sich „die Rahmenbedingungen in den zurückliegenden sieben Jahren geändert haben“. Seitdem hätten alle Beteiligten reichlich Erfahrungen mit der Umleitungsstrecke und den Auswirkungen der A45-Sperrung sammeln können.

Er halte es für sinnvoll, eine aktuelle Neubewertung vorzunehmen. Das habe er dem Landesbetrieb umgehend mitgeteilt.

„Dann sollen sie sich eben Mühe geben!“

SPD-Ratsherr und MdL Gordan Dudas, der in dieser Woche einen entsprechenden Brief an NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer geschrieben hat, schließt sich Rotters Einschätzung an. „Der Zweirichtungsverkehr in der nördlichen Röhre war damals nicht möglich, weil die fehlende Beleuchtung ein Sicherheitsrisiko darstellte.“

Wenn die südliche Röhre ab Ostern 2023 saniert ist, sei sie „erstklassig ausgeleuchtet“, so Dudas weiter. „Vor diesem Hintergrund zieht das Argument nicht mehr.“

Landesweit gebe es zahlreiche Tunnel, in denen der Begegnungsverkehr reibungslos funktioniert, sagte der Ratsherr im Gespräch mit unserer Zeitung. „In Lüdenscheid soll das nicht möglich sein?“ Straßen.NRW habe die Stadt mit Verkehrsbeschränkungen wegen des Tunnels „auf den Kopf gestellt“ und den Autofahrern viel zugemutet.

Dass die Lage an der Tunnelkreuzung Altenaer Straße zu kompliziert für einen Zweirichtungsverkehr sei, lässt Dudas nicht gelten. „Dann sollen sie sich eben Mühe geben!“