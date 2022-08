Rathaustunnel: So soll er in beide Fahrtrichtungen befahren werden

Von: Olaf Moos

Die Arbeiten in der südlichen Röhre des Rathaustunnels gehen langsam dem Ende entgegen. © Cédric Olivier Nougrigat

Neuneinhalb Jahre nach der Teilsperrung des Rathaustunnels deutet sich, zumindest in der Röhre in Fahrtrichtung Altenaer Straße, ein Ende der Sanierung an. Nun richtet sich die Hoffnung in Politik und Verwaltung der Stadt auf eine baldige Entzerrung des innerstädtischen Straßenverkehrs – und darauf, dass die wieder eröffnete Röhre in beiden Richtungen befahren werden kann.

Lüdenscheid - Im Bau- und Verkehrsausschuss des Rates informierte der Chef der Abteilung Bauservice im Rathaus, Dieter Rotter, die Fraktionen über den neuesten Stand.

Danach laufen derzeit die Arbeiten für die Drainage und den Bau der Notgehwege. Die Aschaffenburger Spezialfirma sei damit nach Auskunft des Landesbetriebs Straßen.NRW etwa Mitte September fertig. Bis Anfang November sollen die Arbeiten für die Erstellung der Fahrbahn und die Markierungen beginnen.

Anschließend rücken die Ausrüster an und installieren technische Anlagen wie Entlüftung, Überwachung, Beleuchtung oder Notrufsäulen. Es folgen mehrere Wochen dauernde technische Prüfungen der Anlagen und letztlich die Abnahme. Wie Rotter sagte, ist die Inbetriebnahme der südlichen Röhre für Ostern nächsten Jahres angepeilt.



Der SPD-Ratsvertreter Gordan Dudas, als Landtagsabgeordneter kürzlich zum verkehrspolitischen Sprecher seiner Fraktion gewählt, plädierte im Ausschuss dafür, den Verkehr in der südlichen Röhre des Rathaustunnels nach deren Wiedereröffnung für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen freizugeben. Damit könnten zahlreiche Einschränkungen wie Sperrungen oder Einbahnstraßen-Regeln, etwa auf der Weststraße, aufgehoben werden.



Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte Rotter, die Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der sanierten Röhre sei bereits geprüft. „Ein Zweirichtungsverkehr müsste möglich sein, denn die Röhre ist dann ja in einem 1A-Zustand.“ Für den sicheren Begegnungsverkehr seien Fahrbahnteiler und ein Tempo-30-Limit denkbar. Einzige Hürde: Die Ein- und Ausfahrten an den Tunnelmündungen müssten neu organisiert werden.



Ob der Landesbetrieb Straßen.NRW als Baulastträger des Tunnels einer solchen Lösung zustimmt, gilt allerdings längst nicht als gesichert. Bauservice-Chef Rotter verspricht verstärktes Engagement: „Da werden wir nachhaken.“



Als durchaus begründet gilt hingegen die Hoffnung der Verantwortlichen, dass die Sanierung der nördlichen Röhre nicht noch einmal neuneinhalb Jahre dauern wird. Rotter im Ausschuss: „Der Zustand des Bauwerks ist ja jetzt bekannt, so dass die Arbeiten gezielter in Angriff genommen werden können.“