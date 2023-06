Rathaustunnel-Schweigen: Wie bringt man einen Minister zum Reden?

Von: Jan Schmitz

Noch immer gibt es keine klare Aussage zum aktuellen Stand des Rathaustunnels. (Symbolbild.) © Cedric Nougrigat

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer vermeidet vehement konkrete Aussagen zum Stand der Bauarbeiten des Rathaustunnels. SPD-Landtagsabgeordneter Gordan Dudas erhofft sich, nun doch ein klares Statement zu erhalten.

Lüdenscheid – „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas ist nach der Antwort von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer zum aktuellen Stand der Bauarbeiten am Rathaustunnel konsterniert, um nicht zu sagen verstimmt. Nachdem der Minister zum wiederholten Male konkrete Aussagen zum Zeitplan vermied (wir berichteten), schärft der Lüdenscheider nun das nächste parlamentarische Schwert, um doch noch die gewünschten Informationen zum Rathaustunnel zu erhalten.

Dudas will den Minister nun mit einer Berichtsanfrage im Verkehrsausschuss nach dem Sommerferien zum Reden bringen. „Hier gibt es auch die Möglichkeit, direkt nachzufragen“, verspricht sich der SPD-Abgeordnete endlich die lang erwarteten Antworten.

Gordan Dudas, Mitglied des Landtags © Stefen Schulte Lippern

Die verspätete Replik auf seine Kleine Anfrage ist für Gordan Dudas ein Nebelkerzenwerfen. „Die immer weiter verschleppte Fertigstellung des Rathaustunnels ist ein extrem negatives Beispiel für die Ignoranz der Landesregierung gegenüber den betroffenen Menschen und der heimischen Wirtschaft, die allesamt leiden.“

Trauriger Höhepunkt sei nun, dass Minister Krischer in seiner vorliegenden Antwort zwar auf einen nun vorgelegten Bauzeitplan verweist, diesen aber verschweige. Dudas zeigt sich fassungslos: „Stattdessen hat man sich noch nicht mit der ausführenden Firma als Auftragnehmer auf einen Zeitpunkt zur Wiederaufnahme der Arbeiten einigen können. Und das nach mehr als zehn Jahren.“ Er stellt fest, dass in der unendlichen Geschichte Rathaustunnel die zentralen Fragen trotz diverser Ankündigungen des Ministers offen sind: Wann geht es weiter mit den Arbeiten, wann wird der Rathaustunnel fertig? Spätestens mit der Berichts-anfrage im Ausschuss müsse – so Dudas – der Minister seine Salamitaktik beenden.