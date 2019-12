Rathaustunnel: Probesanierung verzögert sich - Freimessung notwendig

Lüdenscheid –Die Probesanierung im Rathaustunnel lässt noch auf sich warten. Ob sie bis Weihnachten abgeschlossen ist, ist unklar.

Entgegen erster Ankündigungen von Straßen.NRW und der ausführenden Firma Schuh aus Hamburg, wird sich die Asbest-Probesanierung im Rathaustunnel leicht verzögern.

Ursprünglich hätte die Testphase schon in dieser Woche beginnen sollen. Nun sagte Bauleiter Carsten Spreemann auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Sanierung in der kommenden Woche starten soll. Zuvor werde am Montag noch eine Freimessung durchgeführt.

Die erstenFotos aus dem Rathaustunnel in Lüdenscheid dokumentierten den Fortgang der Bauarbeiten.