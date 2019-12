Rathaustunnel macht Weihnachtsferien

Die Firma Schuh aus Hamburg tritt ihren Weihnachtsurlaub an. Daher wird die Probesanierung erst im Januar fortgeführt.

Lüdenscheid - Die Probesanierung im asbestbelasteten Rathaustunnel hat begonnen. Dennoch ruhten die Bauarbeiten am gestrigen Freitag schon wieder.

Der Grund: Die Montagemitarbeiter der Firma Schuh aus Hamburg traten vorzeitig ihren Weihnachtsurlaub an, um nicht in den Ferien-Verkehr Richtung Norden zu geraten. Erst am 6. Januar wird die Probesanierung fortgesetzt.

Carsten Spreemann, Bauleiter bei Straßen.NRW, ist mit dem Zwischenstand im Lüdenscheider Tunnel trotz einer leichten Verzögerung zufrieden. Seit Wochenbeginn wurden zunächst zwei Methoden zur Asbestbeseitigung getestet: Das Trockeneisverfahren und das Trockeneiswürfel-Verfahren. Beide hätten sich jedoch als nicht geeignet erwiesen, da dabei nicht ausreichend Material abgetragen wurde, sagte Bauleiter Spreemann.

Zuletzt versuchten die Arbeiter in einer luftdicht verschlossenen Kammer im Tunnel den Asbest mit Sandstrahlen zu entfernen.

Große Hoffnungen setzt das Spezialunternehmen auch aufs Stemmen. Im Beisein eines Statikers sollen diese Arbeiten am 6. Januar beginnen.