Rathaustunnel: Jusos reagieren auf Kritik an Stadt

Von: Olaf Moos

Teilen

Die „Ewigbaustelle“ Rathaustunnel soll laut Landesregierung „nicht vor Ende 2026“ abgeschlossen sein. © Cedric Nougrigat

Die kürzlich bekannt gewordenen Verzögerungen bei der Sanierung und Freigabe des maroden Rathaustunnels sorgen im politischen Raum weiter für Diskussionsstoff.

Lüdenscheid - Nach einer Stellungnahme des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf reagieren nun die Lüdenscheider Jusos mit deutlicher Kritik auf die Worte des Unionspolitikers. Schwarzkopf hatte bemängelt, dass die Stadt „den Tunnel jahrzehntelang nicht so instandgehalten hat wie es sich gehört“.

Dazu sagt der Lüdenscheider Juso-Vorsitzende Alexander Schröder: „Es ist schön zu sehen, dass sich auch Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion daran erinnern, dass der Rathaustunnel noch existiert.“ Jedoch sei es „völlig unpassend und billig, mit dem Finger auf die Stadtverwaltung und den Bürgermeister zu zeigen“.

Schließlich, so Schröder weiter, sei der Tunnel in der Zeit, in der die Stadt für die Instandhaltung des Tunnels zuständig war, „betriebsfähig gewesen“.



Der jetzt zuständige Landesbetrieb Straßen NRW habe sich in den Verhandlungen zur Übernahme der Straßenbaulast „auf alles vorbereiten können“. Stattdessen habe es innerhalb eines Jahrzehnts „keinen spürbaren Fortschritt gegeben. Dies sollte Herrn Schwarzkopf, der auch Lüdenscheider Ratsmitglied ist, bewusst und bekannt sein“.



Juso-Vorsitzender: „Nichts verbessert“

Juso-Vorsitzender Alexander Schröder fordert von dem CDU-Abgeordneten, „endlich für die Lüdenscheider und Lüdenscheiderinnen einzustehen“. In der Stellungnahme heißt es weiter: „Es hat sich in sechs Jahren CDU-Landesregierung nichts verbessert. Man kann die Vergangenheit kritisieren, dann sollte man es aber selbst auch besser machen. Über sechs Jahre einer CDU-geführten Regierung haben für den Lüdenscheider Rathaustunnel nichts bewegt. Es kam sogar zu weiteren Verzögerungen.“

Auch hier habe sich der amtierende Ministerpräsident und ehemalige NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst „nicht mit Ruhm bekleckert“. Wer mit dem Motto „Einfach machen“ antrete, solle nach über einem Jahr im Amt „vielleicht auch mal einfach liefern“.