Rathaustunnel: Dudas lässt nach Absage zur Zweispurigkeit nicht locker

Von: Olaf Moos

Wenn die südliche Röhre (rechts) ab Ostern geöffnet ist, soll der Verkehr wieder fließen – nach Vorstellung von Straßen.NRW aber weiter nur in eine Richtung. © Cedric Nougrigat

SPD-Politiker Gordan Dudas will sich mit der Absage des Landesbetriebs Straßen.NRW nicht abfinden. Fünf Tage nach dem ersten Brief an Landesverkehrsminister Krischer erneuert der Landtagsabgeordnete und SPD-Ratsherr seine Forderungen und reagiert mit einem neuen Schreiben nach Düsseldorf auf die Stellungnahme von Straßen.NRW.

Lüdenscheid - „Es wird sich zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Tunnelröhre um ein Bauwerk auf dem neuesten Stand der Technik handeln inklusive modernster Beleuchtung, so dass die alte und unzureichende Beleuchtung aus 2015 nicht mehr als Grund angeführt werden kann, eine Befahrung in beide Fahrtrichtungen abzulehnen.“

Auch die Breite des Rathaustunnels lässt Dudas als Argument nicht gelten. Denn andere Tunnel wie etwa Velbert-Langenberg sowie der Emmerauentunnel in Lügde mit neun Metern Breite je Röhre seien schmaler als der Rathaustunnel und würden in beide Richtungen befahren. Dudas weiter: „Beide Tunnel sind zudem länger als der Rathaustunnel und können aktuell mit 50 km/h befahren werden. Der sanierte Rathaustunnel wird künftig mindestens den technischen Standard dieser beiden Tunnel erreichen.“



In dem Brief geht der Ratsherr auch auf die „extreme Verkehrsbelastung“ im Stadtgebiet ein – hervorgerufen durch die Sperrung der Rahmedetalbrücke sowie der Bahnstrecken. „Jede noch so kleine Entlastung in der aktuellen Situation“ sei wichtig.



Auch für Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sowie für Pflegedienste sei die Befahrbarkeit in beide Richtungen eine „erhebliche Verbesserung“ – für weniger Zeitverlust beim Erreichen von Einsatzorten, weniger Staus oder mehr Zeit für Patienten. Zudem geht Dudas wiederholt auf die angespannte Lage der heimischen Wirtschaft mit Abwanderungen und verstärktem Fachkräftemangel ein.



Schließlich appelliert der Ratsvertreter an den Minister und seinen Landesbetrieb Straßen.NRW „im Sinne der gebeutelten Stadt Lüdenscheid und letztlich der gesamten Region dafür Sorge zu tragen, dass jede noch so kleine Möglichkeit für Verbesserungen ergriffen wird. Nach den zahlreichen unverschuldeten Verkehrskatastrophen wäre die angesprochene Maßnahme eine erste Verbesserung der Verkehrssituation am Rathaustunnel, ein Hoffnungsschimmer für Verkehrsteilnehmer, die Wirtschaft und die Anwohner.“



Damit würde „endlich auch gezeigt, dass die politischen Ebenen von Land und Bund tatsächlich die Situation der Menschen verstehen und sich um das Wohl der Region sorgen.“ Dudas abschließend: „Denn die Menschen hier bei mir Zuhause fühlen sich schlicht und einfach im Stich gelassen. Das darf so nicht bleiben!“



Mit einer Antwort aus dem Verkehrsministerium rechnet der Ratsherr erst in den nächsten Wochen. Auf seinen Brief vom vergangenen Freitag habe er noch keine Reaktion erhalten, sagt Gordan Dudas. „Das wäre auch sehr ungewöhnlich, das schaffen die nicht.“

In der vergangenen Woche hatte sich der SPD-Ratsvertreter bereits an die Landesregierung gewandt.