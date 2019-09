Rathaus-Parkhaus: Gitter sperrt Tauben aus - und lockt Müllsünder an

Lüdenscheid - Tauben sind auch in Parkhäusern ungebetene Besucher. Sie erfolgreich fernzuhalten, ist nicht immer ganz einfach.

Sie sollten Durchblick ermöglichen, doch die Fensteröffnungen im Rathausparkhaus hatten auch Nachteile: Tauben hockten in den Öffnungen und verdreckten den Boden der Parkplätze.

Insbesondere am Behindertenparkplatz wurde das zum Problem: Rollstuhlfahrer bekamen den Dreck über die Räder an die Hände. Nach entsprechender Kritik in der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen und einer Abwägung der Möglichkeiten - was funktioniert, ist sicher, nicht anfällig für Vandalismus und schafft keine vermeidbaren dunklen Ecken - versperren inzwischen Gitter die Öffnungen.

Jetzt allerdings, so sagt Petra Noack vom Fachdienst Rat und Bürgermeister, habe man mit anderem Dreck zu kämpfen: Immer wieder werde Müll zwischen die Stäbe gesteckt.