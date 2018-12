Im Raser-Ranking vorn dabei: Bei dem Tempo staunte sogar die Polizei

Lüdenscheid - Bei Tempokontrollen erleben die Polizisten so einiges. In Lüdenscheid schoss jetzt aber ein Autofahrer den Vogel ab.

Insgesamt hatte die Polizei am Freitag von 8 bis 12 Uhr an der Mozartstraße 494 Fahrzeuge kontrolliert. 69 Fahrer lagen mit ihrem Tempo im Verwarngeld- und drei im Ordnungswidrigkeitenbereich.

Der Höchstwert ließ sogar die Polizisten staunen. Mit 63 statt der erlaubten 30 km/h war ein Autofahrer mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Damit reiht er sich ins-Sünder-Ranking weit vorne ein.

Hier eine Auswahl der größten Temposünder in Lüdenscheid der letzten Zeit.

1. Einsamer Rekord auf der Volmestraße

2.Doppelt so schnell wie erlaubt

3. Tempo-Rekord in der 30er-Zone

4. Auch dieser Rekord ist selten

Auch in Brügge waren zahlreiche Autofahrer zu schnell

Viel Zeit hatte sich die Polizei auch am Donnerstag für die Geschwindigkeitsüberwachung genommen, und zwar in Brügge an der Halverstraße. Zwischen 13.40 und 19.10 Uhr passierten 2948 Fahrzeuge die Radarmessstelle. 103 Fahrer landeten dabei im Verwarngeldbereich, zwei bekamen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den höchsten Messwert gibt die Polizei in ihrer Mitteilung mit 76 km/h bei erlaubten 50 innerhalb einer geschlossenen Ortschaft an.