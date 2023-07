Belle Époque trifft Motorblock in Lüdenscheid: ein Mekka für Oldtimer-Fans

Raritäten auf Rädern

+ © kornau Für viele Oldtimerfreunde ist es ein gesetztes Datum: Am vorletzten Juli-Sonntag präsentiert sich auf dem Platz vor der historischen Schützenhalle auf dem Loh wieder die Automobilgeschichte bei Belle Époque trifft Motorblock. © kornau

Die einen fahren in Urlaub, die anderen auf Oldtimertreffen in der näheren und weiteren Umgebung, um gezielt für eine Veranstaltung zu werben, die seit 2016 viele Freunde historischer Fahrzeuge nach Lüdenscheid lockt: Belle Époque trifft Motorblock.

Lüdenscheid – Am 23. Juli, 10 bis 18 Uhr, gehört der Schützenplatz am Loh wieder Fahrzeugen bis Baujahr 1979 (oder H/07er-Kennzeichen).

Veranstaltet wird das große Treffen zugunsten der Bergstadt-Stiftung wieder von den Oldtimerfreunden im Sauerland (Ofis). Das kleine Team und viele, viele Helfer stemmen das eintägige Ereignis. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Monaten. „Die Atmosphäre ist herrlich, alle haben ein Lächeln im Gesicht und freuen sich an Chrom und Lackglanz“, sagt Martin Kornau, der gemeinsam mit Jens Haack die organisatorischen Fäden in der Hand hält. Die Vielfalt hochklassiger Fahrzeuge mache das Lüdenscheider Treffen so besonders, finden die beiden.

Einige der schönsten oder seltensten Exemplare schaffen es auch in diesem Jahr wieder in die Schützenhalle, in den Salon Belle Époque. Darunter ist ein Rolls-Royce 25/30 Wraith, Bj. 1938/39, einer von 491, oder ein Bentley 3,5 Liter, Barker Sports Saloon, Erstzulassung September 1934, ehemaliger Gewinner der Pebble-Beach-Schönheitskonkurrenz, oder auch aus dem Baujahr 1965 ein NSU Wankel Spider oder ein Opel Rekord B. Ins Gespräch kommen, schwärmen, fachsimpeln – das ist Teil des Vergnügens. Erwartet werden wieder Hunderte von Fahrzeugen, die in ihrer Vielfalt einen Spaziergang längs der Automobilgeschichte vieler Länder ermöglichen. Immer dabei: das zeitlose Symbol des Treffens, der silberfarbene Flügeltürer von Hans-Jürgen Conredel. Der Mercedes 300 SL, Bj. 1955, gilt als Traumwagen und ist stilisiertes Symbol des Lüdenscheider Treffens. Neben solchen Automobil-Ikonen findet eine große Bandbreite Platz auf dem Platz: ob Unimog oder Porsche-Trecker, ob US-Schiffe wie der Buick oder der unermüdliche Käfer, Vorkriegsfahrzeug oder Gangsterwagen, 50er-Jahre-Bus oder Raritäten in- und ausländischer Hersteller mit zwei, drei oder vier Rädern. Wer und wie viele sich am Ende vor dem um die Jahrhundertwende erbauten Festhallen-Denkmal ins rechte Licht rücken, hängt natürlich vom Wetter ab. Bislang hatte das Treffen Glück. „Aber die sind ja nicht aus Zucker“, sagt Martin Kornau und glaubt, so oder so, an einen regen Andrang.

Atmosphäre und Automobilgeschichte

Für die Besucher lebt die Atmosphäre nicht nur durch die Fahrzeuge. Viele Fahrer und Mitfahrer passen sich mit Vergnügen dem Stil ihres Automobils an und flanieren in Knickerbocker oder Petticoat, in 70er-Jahre-Schlaghosen oder mit mondänem Hut durch die Reihen. Hier weckt ein VW-Bulli Fernweh, dort fällt der Blick auf eine Isetta, mit der es einst über die Alpen ging. Originalzustand trifft Originelles. Auf Kinder wartet der Kettcar-Parcours der Verkehrswacht, auf Hungrige eine Cafeteria und ein Streetfood-Areal.

Infos unter https://www.facebook.com/Oldtimer.Freunde.im.Sauerland