Ein Ranzen für jedes Schulkind: Tornister-Spenden für Bedürftige

Lüdenscheid – Wenn der Ernst des Lebens beginnt, ist die Vorfreude groß und der erste Tag wird feierlich. Eine schicke neue Schultasche gehört da unbedingt sozusagen zum Startkapital. Doch für viele Familien wird diese Anschaffung zu einem großen Problem, der Kostenfaktor reißt ein nicht unerhebliches Loch in die Haushaltskasse. Diese Aktion soll helfen.

„Schulranzen abgeben und wiederverwerten“ lautet daher der Aufruf. Dank der gleichnamigen Aktion ist es möglich, jedem Schulkind zu einem der begehrten Objekte zu verhelfen.

Das Lokale Bündnis für Familie und die Stadt Lüdenscheid haben die Initiative im Jahr 2003 ins Leben gerufen und vermitteln seither Tornister, Rucksäcke, Sporttaschen und mehr. „Auch Etuis sind gefragt“, sagt Anke Moll von der Caritas, die sich genau wie die Lüdenscheider Tafel und das Autohaus Nolte für die Aktion engagiert. Moll: „In all den Jahren haben wir viele Schulkinder glücklich machen können. Das hier ist nach wie vor eine gefragte und sinnvolle Aktion.“

Ein besonderer Dank gehe aber auch an die zahlreichen Spender, die auf vielfältige Weise dem Projekt unter die Arme greifen, sei es durch die Weitergabe von gut erhaltenen ausrangierten Schulranzen, durch Gutscheine, Geldspenden oder sogar Neuware.



„Wenn zum Beispiel die Großeltern sich nicht abgesprochen haben, dann kommt es vor, dass ein Schulkind gleich zwei Ranzen geschenkt bekommt“, sagt Renate Mengedodt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lüdenscheid und Koordinatorin des Bündnisses. „Dann geht die Initiative oft von den Kindern aus, die dann eine der Taschen spenden möchten. Sie geben und helfen gerne.“ Die gestifteten Artikel werden das ganze Jahr über gesammelt und auch ausgegeben. Aber in den Wochen bis kurz vor Schulbeginn sei jedes Mal die Nachfrage besonders hoch, so Mengedodt.



Sammelstellen

An folgenden Sammelstellen können gebrauchsfähige und gut erhaltene Schulranzen abgegeben werden, gern auch mit Heften und Stiften gefüllt: Im Rathaus, bei der Lüdenscheider Tafel, bei der Caritas, im Awo-Mehrgenerationenhaus, im (T)raumland (Perthes-Werk), im Autohaus Gebrüder Nolte an der Hohen Steinert und im Autohaus Nolte in Iserlohn.