Ranking: So gut schneidet das Saunadorf in Lüdenscheid bundesweit ab

„Der Saunaführer“ hat kürzlich ein Ranking deutscher Spaßbäder, Wellness- und Saunaanlagen veröffentlicht. Das Lüdenscheider Saunadorf befindet sich dabei in den Top-20.

Lüdenscheid – Besondere Anerkennung für das Saunadorf am Nattenberg: Im Ranking des Portals „Der Saunaführer“ liegt es auf Platz 16 von insgesamt 800 Freizeitsaunen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen sogar auf Platz fünf. Ronald Eden, Leiter der Lüdenscheider Bäderbetriebe, sieht darin auch ein klares Signal an alle Besucher: „Unser Saunadorf gehört damit zweifellos zu den besten Anlagen in Deutschland.“

Der Hintergrund: Bildreich stellt „Der Saunaführer“ Spaßbäder, Wellness- und Saunaanlagen in ganz Deutschland vor und bietet seinen Käufern zusätzlich die Möglichkeit auf einen vergünstigten Besuch dieser. Dem aktuellen Ranking wurden über mehrere Jahre hinweg gesammelte Kundenbewertungen zur Qualität des Angebots, dessen Preis, organisierten Events, der Gastronomie und verfügbaren Kombi-Paketen zugrunde gelegt.

Gelände gab den Ausschlag

„Ich denke, dass wir neben unserer Vielzahl an Saunen besonders mit unserem einerseits sehr weitläufigen, andererseits aber doch klar abgegrenzten Gelände punkten konnten“, sagt Eden. Dem gibt „Der Saunaführer“ recht, wie die abschließende Bewertung des Lüdenscheider Gesamtkonzepts zeigt: „Raus aus dem Alltag und rein ins Vergnügen. Ein Tag im Saunadorf im märkischen Sauerland ist wie ein Urlaubstag: genussreich und überaus erholsam. Im weitläufigen Saunadorf mit über 12 000 Quadratmetern – umgeben von altem Baumbestand, Wiesen und Wasser – liegen urige Häuser und Saunen wie die Wald- und Kräutersauna, Korkea-Event-Sauna, Tuli-Sauna, Doppel Maa-Sauna, Dampfbad und Bi-O-Bäder, die das unverwechselbare Ambiente erzeugen.“

Eden erhofft sich von der Auszeichnung zukünftig noch mehr überregionale Besucher im Lüdenscheider Saunadorf: „Mit einer veränderten Marketingstrategie konnten wir im vergangenen Jahr schon viel bewirken – diese Top-Platzierung dürfte uns aber noch einmal einen ordentlichen Schub bringen. Lüdenscheid könnte bald auf der Bucket-List vieler Sauna-Fans aus ganz Deutschland stehen.“