Randalierer auf Sternplatz: Schaulustige behindern Arbeit der Polizei

Dieser Einsatz hat wieder mal gezeigt .... das die De-eskalation nichts bringt. Versuchen in Gewahrsam zu nehmen, wehrt sich, Tasern einpacken fertig. Make Polizei great again und schaut mal ein bissel in andere Länder wie das da geht. Den Beamten kann man keinen Vorwurf machen, hier ist die Politik gefordert Maßnahmen zum Schutz der Beamten und Schlußendlich auch der Bevölkerung zu treffen. So werden die Beamten leider immer mehr zur Lachnummer...