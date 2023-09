Randalierer löst größeren Polizeieinsatz in Lüdenscheid aus

Von: Olaf Moos

Ein größeres Polizeiaufgebot war am Montag nötig, um die Lage an der Parkstraße zu beruhigen. © Cornelius Popovici

Größerer Polizeieinsatz an der Parkstraße: Zeugen alarmierten am Montag um kurz vor 14 Uhr die Wache, weil ein Mann in Höhe der ehemaligen Grundschule randalierte und sich mit einem weiteren Mann eine Schlägerei lieferte.

Lüdenscheid - Der 34 Jahre alte Lüdenscheider war zu Fuß an der Parkstraße unterwegs und trat gegen mehrere Autos, die am Straßenrand abgestellt waren. Als die Auseinandersetzung eskalierte, rückten vier Streifenwagen-Besatzungen aus.

Randalierer in Lüdenscheid im „psychischen Ausnahmezustand“

Der 34-Jährige befand sich nach Auskunft der Polizei in einem „psychischen Ausnahmezustand“. Wie es heißt, sei er schon häufiger in Erscheinung getreten und als Drogenkonsument bekannt. Die Polizeibeamten informierten den Rettungsdienst und beruhigten die Lage vor Ort in Lüdenscheid (NRW).

Wie am Nachmittag bekannt wurde, kam der Lüdenscheider einer Zwangseinweisung zuvor und ließ sich freiwillig in die Psychiatrische Abteilung des Klinikums Hellersen transportieren. Wie hoch der Schaden ist, den er an den Autos angerichtet hat, darüber gab es am Montag keine Angaben.

Die Polizisten schrieben Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

