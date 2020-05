Randalierer in Getränkemarkt: Verkäufer greift zu Pfefferspray

Lüdenscheid - Mit einem ungewöhnlich rabiaten Auftritt machte am Dienstag ein 35-Jähriger in einem Getränkemarkt auf sich aufmerksam.

In einem Getränkemarkt an der Bräuckenstraße musste sich ein Mitarbeiter am Dienstagabend mit Pfefferspray gegen einen Randalierer zur Wehr setzen.

Der 50-Jährige hatte den Kunden gegen 18.45 Uhr des Ladens verwiesen. Im Polizeibericht heißt es dazu: „Der Mann reagierte genau anders herum und kam dem Mitarbeiter immer näher.“

Der Verkäufer stieß seinen Gegner von sich, worauf der renitente Gast versuchte, ihm die Schutzmaske aus dem Gesicht zu reißen. Dabei fügte er ihm eine Kratzwunde zu.

Als der ungebetene Besucher erneut auf den Mitarbeiter zukam, griff der zu einem Reizstoff-Sprühgerät und setzte den Angreifer außer Gefecht.

Der 35-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Klinikum.