„Rambazamba in Lüdenscheid“: Bummeln, schlemmen, feiern

Late-Night-Shopping, Street-Food-Festival und Nacht der Jugendkultur

+ © Köller Beim Street-Food-Festival im Mai war's rappelvoll. © Köller

Lüdenscheid - Wer am Samstag in Ruhe einen Einkaufsbummel unternehmen möchte, hat dazu bis in den späten Abend hinein Gelegenheit: Bis 22 Uhr laden zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt zum Late-Night-Shopping ein. Parallel dazu gibt es gleich mehrere Veranstaltungen, die für einen unterhaltsamen Abend für die ganze Familie sorgen sollen.