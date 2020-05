Ramadanfest: Stadion wird zur Gebetsstätte

+ © Klümper Das Nattenberg-Stadion wurde am Sonntag - zum Abschluss des Ramadan - zur provisorischen Gebetsstätte vieler Muslime. © Klümper

Lüdenscheid - Für viele Muslime war es ein besonderes Geschenk – und zugleich der besondere Abschluss eines Ramadans, der in Zeiten von Corona so ganz anders ablief als gewöhnlich: Die Gläubigen bekamen am Sonntagmorgen die Möglichkeit, im Nattenberg-Stadion das Festgebet zum Ramadanfest zu zelebrieren – unter Einhaltung diverser Regeln.