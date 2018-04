Ausstellung in der Galerie Schmidt

Ralph Herrmann und Frank Haase zeigen ihre Werke in der Galerie Schmidt.

Lüdenscheid - Zwei befreundete Künstler, Ralph Herrmann und Frank Haase, bestreiten die nächste Ausstellung (ab 26. April) in der Galerie Udo Schmidt.

Der Titel, „Blickwinkel 90 Grad“, drückt auf knappe Weise höchst unterschiedliche Ansätze der beiden aus. Herrmanns Thema sind Wolkenlandschaften. Er beschäftigt sich mit dem „Formen des Formlosen“. Studiert hat er an der Staatlichen Düsseldorfer Kunstakademie bei Joseph Beuys und im letzten Semester (1974) bei Gerhard Richter.

Während Herrmanns Blick für seine Wolkenlandschaften vom Horizont bis in die Vertikale schweift, setzt Frank Haase sowohl fotografierend als auch malend auf den horizontalen Blick. Haase zeigt in der Galerie Schmidt „Schattenbilder“. Dabei arbeitet er mit bearbeiteten Fotos, die auf Glas gesetzt werden. Herausgearbeitet sind dabei Aufbau und Struktur. Es entstehen weitgehend schwarze Silhouetten. Mit einigem Abstand bringt Haase hinter dieser „Konturenebene“ eine bemalte „Farbebene“ , die motivtypische Farbe zeigt. Mit Licht entwickeln die Schattenbilder Haases ihr Eigenleben. Es entsteht ein Schattenspiel, das Räumlichkeit suggeriert.

Die Ausstellung „Blickwinkel 90 Grad“ wird am Donnerstag, 26. April, um 19 Uhr eröffnet. Die Kunsthistorikerin Dr. Carolin Krüger Bahr gibt eine Einführung in die Ausstellung, die bis 19. Mai zu sehen ist. Geöffnet ist die Galerie von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr und samstags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Besichtigung der Ausstellung auch nach Vereinbarung möglich.