Rallye mit Grusel-Faktor

Lüdenscheid - Auf die Spuren gruseliger Anekdoten aus der Stadtgeschichte kann sich jetzt jeder begeben, der ein Smartphone hat: Nach dem großen Erfolg der Gruselrallye, die das Jugendkulturbüro in Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Heimatverein (GHV) im vergangenen Jahr an Halloween veranstaltet hatte, gibt es auf der Internetseite des Stadtjugendrings ab sofort eine überarbeitete Version zum Download.

Gestern stellten Julia Wilksen vom Jugendkulturbüro, GHV-Vorsitzende Dr. Arnhild Scholten und Stefanie Schröder vom Stadtjugendring die Gruselrallye durch Lüdenscheid vor. Nach vielen Rallyes, die GHV und Jugendkulturbüro in den vergangenen Jahren durchgeführt haben – meist in Verbindung mit dem Stadtfest –, gebe es nun erstmals eine Aktion, die über das Event hinaus bleibe, betonten die drei.

Die Geräusche von Schritten klingen aus dem Kopfhörer. Die Stimme, die die Anweisungen gibt und den Weg beschreibt, verheißt nichts Gutes. Die Jugendlichen Finja und Justus Sechtenbeck sowie Sam Nördtling haben, wie schon für die erste Version, die Texte eingesprochen. An einigen Stellen wurde etwas verändert, damit die Rallye zu jeder Zeit eigenständig durchgeführt werden kann. Wer an das richtige Ziel kommen möchte, sollte sein Lauftempo der Schrittfolge anpassen. Wer zu schnell oder zu langsam ist, verpasst möglicherweise die richtige Stelle, um abzubiegen. Aufmerksamkeit ist also gefragt, wenn man die Rallye erfolgreich zu Ende bringen möchte.

Stefanie Schröder empfiehlt, sich den Aufgaben in der Dämmerung zu stellen, um den Gruselfaktor zu erhöhen. Ein bis zwei Stunden, so schätzt sie, dauert der Weg durch Lüdenscheids Innenstadt in Verbindung mit den Aufgaben, die an mehreren Stationen gelöst werden müssen. Nur wer alle Aufgaben löst, gelangt am Ende zum Schatz.

Für Arnhild Scholten ist die Rallye eine gute Möglichkeit, junge Leute für die Stadtgeschichte und den GHV zu interessieren. In Kürze werde sie auch über die Internetseite des Geschichts- und Heimatvereins abrufbar sein, kündigte die Vorsitzende an.

www.sjr-luedenscheid.de