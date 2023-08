Raketenangriff auf Lüdenscheids Partnerstadt in Russland

Friedensgruppe schickt Brief nach Taganrog

+ © AP/dpa Bei einer Explosion in der südrussischen Stadt Taganrog wurden mehrere Menschen verletzt. © AP/dpa

Auch wenn die Partnerschaft Lüdenscheids mit der russischen Stadt Taganrog derzeit ausgesetzt ist, hält die Friedensgruppe weiterhin Kontakt zu der russischen Großstadt. Diese erlebte zuletzt einen Raketeneinschlag mit zahlreichen Verletzten.

Lüdenscheid – Die Partnerschaft Lüdenscheids mit der russischen Stadt Taganrog ist seit vergangenem Oktober ausgesetzt. Das hatte der Rat der Stadt damalig beschlossen, um ein Zeichen zu setzen. Eines, das Symbolcharakter haben sollte, gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dennoch hält die Friedensgruppe Lüdenscheid weiterhin den Kontakt zur russischen Großstadt, die seit 1991 Lüdenscheids Partnerstadt war.

Brief der Friedensgruppe an die russische Stadt und Hochschule

Die internationalen Medienberichte der vergangenen Woche, die einen Raketeneinschlag mit zahlreichen Verletzten in der südrussischen Stadt zum Gegenstand hatten, veranlasste nun die Mitglieder der Friedensgruppe einen weiteren Brief an die Stadt Taganrog und die dortige Hochschule A.P. Tschechow zu richten.

Darin heißt es: „Die Mitglieder der Friedensgruppe sind sehr traurig über die Angriffe auf Taganrog, die Zerstörung und Tod bedeuten. Aber wir haben auch aus einigen Medien erfahren, dass Taganrog Ausgangsort der schweren Angriffe unter anderem auf Mariupol war. Auch deren Menschen verdienen den Schutz vor einem Angriffskrieg.“

„Nun leben, leiden und sterben beide Seiten unter den Konsequenzen dieses Versagens“

Die Friedensgruppe kritisiert weiterhin, dass die internationale Gemeinschaft nicht schon seit 2014 dem sich anbahnenden Konflikt mit Nachdruck entgegengewirkt habe. „Nun leben, leiden und sterben beide Seiten unter den Konsequenzen dieses Versagens“, so die Friedensgruppe.

Und: „Wir sind ratlos und traurig über die vielen zehntausend Toten auf beiden Seiten der Grenze im Kriege Russlands gegen die Ukraine. Unsere Hoffnung und unser Wunsch ist, dass Russland mit einem Vertrauenspartner und die Ukraine mit einem Vertrauenspartner zu einer Waffenstillstandskonferenz zusammenkommen, um das Kämpfen und Töten zu beenden.“ Die Friedensgruppe mahnt, dass es Worte statt Waffen, Gespräche statt Geschosse brauche, um das Töten endlich zu beenden.

Bürgermeister Wagemeyer hofft, dass der Krieg so schnell wie möglich ein Ende findet

Auf LN-Anfrage zum Raketenangriff auf Taganrog hält Bürgermeister Sebastian Wagemeyer sein Statement eher allgemein: „Es ist generell traurig und schrecklich, wenn Krieg herrscht, wenn Menschen getötet und Städte und Dörfer zerstört werden – völlig unabhängig davon, wo genau das passiert. Wir, die Stadt Lüdenscheid und ich als Bürgermeister, hoffen, dass der Krieg in der Ukraine und sämtliche damit verbundenen Kampfhandlungen so schnell wie möglich ein Ende finden.“

Wie Stadtsprecher Sven Prillwitz mitteilt, habe die Stadtverwaltung Taganrog bereits im Dezember in einem Schreiben an die Stadt Lüdenscheid Stellung zum Aussetzen der Partnerschaft bezogen. „In dem Schreiben, das Dr. Inna Titarenko, Stadtratsvorsitzende und Stadtleiterin, sowie Taganrogs Bürgermeister Michail Solonizion unterzeichnet haben, wird die EU-Perspektive auf den Krieg in der Ukraine und auf die Rolle Russlands als Aggressor kritisiert“, erklärt Prillwitz.

Schreiben aus Taganrog: Kultur und Politik getrennt voneinander betrachten

Nach Ansicht der Taganrogs sollten Kultur und Politik getrennt voneinander betrachtet und der internationale Austausch aufrechterhalten werden. Man bedauere die Lüdenscheider Ratsentscheidung sehr.