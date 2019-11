"Die Rakete": Hier gibt's ab sofort die Tickets

Lüdenscheid – Der Vorverkauf für "Die Rakete"-Party in der Schützenhalle beginnt - hier gibt es die Tickets...

Der Vorverkauf für die Party „Die Rakete – Mission: Party“, die am 7. Dezember in der Schützenhalle Loh stattfinden wird, startet am 1. November.

Online sind die Tickets auf der Homepage des Johnny Mauser Clubs zum Preis von 14 Euro (plus Gebühren) erhältlich. Spätestens ab dem 5. November sind sie in Lüdenscheid auch im Klein-Oho-Shop im Stern-Center sowie in der Geschäftsstelle der Lüdenscheider Nachrichten zu kaufen.

Die Veranstaltung beginnt um 21 Uhr. Mit dabei sein werden Evil Jared und Oli P. sowie Team Rhythmusgymnastik. Einlass ist ab 18 Jahren.