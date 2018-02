Nordtour zeigt "Öffentliches Eigentum"

+ © Rudewig Rainer Hunold (links) und Ulrich Gebauer in "Öffentliches Eigentum". © Rudewig

Lüdenscheid - Vieles von dem, was Rainer Hunold am Donnerstagabend auf der Bühne des Kulturhauses gesagt hat, mag anklagend und menschlich anrührend gewesen sein. Verstanden hat man den Schauspieler kaum bis in die zehnte Reihe. Undeutlich und viel zu leise gab er den einstmals glamourösen und am Ende gebrochenen Nachrichtensprecher, die Nummer eins auf allen Kanälen des britischen Fernsehens.