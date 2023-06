Rahmedetalbrücke: Lüdenscheider Unternehmer mit einem Berliner Anwalt auf dem Klageweg

Von: Thomas Machatzke

Die Aufräumarbeiten an der gesprengten Rahmedetalbrücke schreiten weiter voran. © Cedric Nougrigat

Schadensersatzansprüche an Land oder Bund? Hat die Region Erfolgsaussichten bei einer möglichen Klage? Ausgeschlossen ist ein Erfolg nicht, sagt der Berliner Anwalt Prof. Dr. Ralf Leinemann.

Lüdenscheid – Die Energiekrise und ein Treffen von Unternehmern hatte auch den Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck in dieser Woche nach Berlin gelockt. Für den Chef der Emil Turck Gießerei in Augustenthal indes war Berlin nicht nur deshalb eine Reise wert. Turck versucht seit Monaten mit seinen Recherchen in den Brückenbüchern der Talbrücken Rahmede, Brunsbecke und Schlittenbach zu beleuchten, was da schiefgelaufen ist in der Causa Talbrücke Rahmede.



In Berlin nun traf Turck, der in Lüdenscheid für sein Anliegen eine Gruppe von Unternehmern und Interessierten um sich geschart hat, den dritten Anwalt, der diese Gruppe auf ihrem Weg juristisch berät. Prof. Dr. Ralf Leinemann ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie für Vergaberecht, zudem Honorarprofessor für Bau- und Vergaberecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Er hat viel publiziert und eine Kanzlei an der Friedrichstraße, in der 200 Anwälte beschäftigt sind. Unter anderem vertritt er das Unternehmen Porr aus Österreich, dem der Auftrag für die Leverkusener Brücke entzogen worden ist, im Rechtsstreit mit dem Land NRW.



Axel Turck zeigte sich nach dem Treffen mit Leinemann, der in Berlin auch als Kunstmäzen auftritt, sichtlich beeindruckt. Die bisherige Arbeit hatte Leinemann im Vorfeld eingesehen. An der Friedrichstraße nun ging es um Leinemanns Einschätzungen zu den Chancen der Lüdenscheider bei einer Schadensersatzklage gegenüber dem Land NRW oder gegenüber der Autobahn GmbH. „Den Weg, den unser zweiter Anwalt aufgezeichnet hat, sieht auch Prof. Dr. Leinemann als Möglichkeit“, sagt Turck, „aber klar ist auch, dass eine Klage teuer wird und Risiken birgt.“ Anwaltskosten in sechsstelliger Höhe müssten die Lüdenscheider einplanen. Zudem müssten die Unternehmen detailliert darlegen, in welcher Form ihnen die Sperrung der Talbrücke wirtschaftlich geschadet hat.



Der volkswirtschaftliche Schaden für die Region in fünf Jahren war im Frühjahr 2022 nach einer von der SIHK beauftragten Untersuchung auf 1,8 Milliarden Euro beziffert worden. Bund und Land haben bisher keine Kompensationszahlungen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs in Aussicht gestellt. Turck hat engen Kontakt zur Industrie- und Handelskammer in Siegen, die den Lüdenscheider bei seiner Arbeit deutlich mehr ermutige und unterstütze als die SIHK am Standort in Hagen. „Es wird nur gehen, wenn wir viele Mitstreiter aus ganz Südwestfalen finden, die alle einen Nachteil haben“, sagt Turck. Leinemann hat dem Lüdenscheider geraten, mit der SIHK gemeinsam eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, zu der auch Unternehmen aus Siegen, Attendorn, Olpe oder Hagen eingeladen werden könnten. „Vielleicht bei der IHK oder im Kulturhaus“, sagt Turck. Bei der Veranstaltung sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden – und natürlich soll auch um Mitstreiter für diesen Rechtsstreit geworben werden.



Juristisch gibt es zwei Stoßrichtungen: Zum einen geht es darum nachzuweisen, dass der Neubau schuldhaft ohne Not verschoben worden ist. Das würde das Land NRW treffen. Eine Beweisführung wird indes schwierig. Wahrscheinlicher ist Variante zwei: Man könnte die Autobahn GmbH oder das Bundesministerium für Digitales und Verkehr verklagen, indem man in Zweifel zieht, dass die Sperrung der Brücke rechtmäßig gewesen ist. Grundlage wäre hier die Annahme, dass die neuen Laserscan-Untersuchungen, die im November 2021 durchgeführt wurden und als Basis für die Sperrung dienten, noch kein taugliches Instrument für eine solch schwerwiegende Entscheidung sind.



Baupläne und Laserscan-Ergebnisse bei Autobahn GmbH unter Verschluss

„Ich habe bis jetzt die im Nachgang der Einsicht in die Brückenbücher eingeforderten Unterlagen von der Autobahn GmbH noch nicht erhalten“, sagt Turck, der direkt nach seinem Brückenbuch-Termin für die Talbrücken Brunsbecke und Schlittenbach noch einmal seine Wünsche auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes schriftlich an die Autobahn GmbH gestellt hatte. Unter anderem hatte Turck die Ergebnisse der Laserscan-Untersuchungen aus dem November 2021 sehen wollen, ebenso die Ergebnisse der Laserscan-Untersuchungen der Talbrücke Brunsbecke aus dem Jahr 2022.

„Außerdem habe ich bis jetzt keine Baupläne der Talbrücke Rahmede einsehen dürfen“, sagt Turck, „bei der Sprengung ist bekannt geworden, dass das Abbruchunternehmen bei der Talbrücke anderes angetroffen hat, als es in den Bauplänen gestanden hatte.“ Letzteres war öffentlich kommuniziert worden – unter anderem hatte deshalb vor der Sprengung erst einmal noch Beton in die Brückenpfeiler gegossen werden müssen.

Die Baupläne und die Laserscan-Ergebnisse jedenfalls hält die Autobahn GmbH für die Öffentlichkeit bisher unter Verschluss. Ob das rechtens ist, ist ein Punkt, der juristisch geklärt werden könnte. Klar ist, dass das Verhalten der Autobahn GmbH Raum für Spekulationen lässt: Weshalb bleiben diese Dinge unter Verschluss? Für die Antwort auf diese Frage dürfte sich auch Prof. Dr. Leinemann interessieren.