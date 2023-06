Rahmedetalbrücke: Abtransport von Containern erfordert Mehraufwand

Von: Thomas Machatzke

Fünf Seecontainer in stabiler Schieflage: Der Abtransport gestaltet sich schwierig, im Juli soll hierfür ein zweiter Kran anrücken. © Cedric Nougrigat

Der Rückbau des Trümmerfeldes unter der gesprengten Talbrücke Rahmede geht zügig voran. Nur fünf Seecontainer machen Sorgen.

Lüdenscheid – „Der Rückbau ist weiterhin im Zeitplan“, stellt Bernd A. Löchter, Pressesprecher der Autobahn GmbH, auf Anfrage fest. Das Trümmerfeld unter der gesprengten Talbrücke Rahmede wird immer kleiner. 17 000 Tonnen Brückenbauwerk, 100 000 Kubikmeter Erde – all das soll bis Spätsommer abtransportiert sein. Baufeldfreimachung heißt der Prozess, die Heitkamp-Unternehmensgruppe, die ihn angeht, macht dies weiterhin mit großem Tempo.



Auch die meisten Seecontainer, die die Gebäude in direkter Nachbarschaft schützen sollten, sind inzwischen wieder anderen Aufgaben an anderen Orten zugeführt worden. Aber eben nicht alle: Fünf Seecontainer haben bisher nicht abtransportiert werden können. Sie sind bei der Sprengung zur Seite gekippt und lehnen seit dem 7. Mai an der benachbarten Lagerhalle, sind am Tag der Sprengung durch die Druckwelle gegen die Halle gekippt und seitdem auch nicht mehr bewegt worden.

„Die Container werden Mitte Juli mit Hilfe von zwei Kränen entfernt. Die Schäden werden derzeit gutachterlich bewertet“, gibt Löchter auch hier kurz und knapp Auskunft. In der vergangenen Woche hat die Autobahn GmbH an anderer Stelle festgestellt, dass das Bergen der umgekippten Seecontainer technisch etwas aufwendiger als die Demontage der übrigen Container sei. Die Platzverhältnisse im Bereich der Lagerhalle seien deutlich beengter als auf der gegenüberliegenden Seite. Zudem müssten zwei Kräne statt einem eingesetzt werden. Die Autobahn GmbH stellte in diesem Zusammenhang auch fest, dass der Verkehr auf der Altenaer Straße durch die Bergung dieser Problemcontainer nicht leiden solle. Deshalb werde aktuell Platz für die benötigten Kräne geschaffen.



Nicht nur für die Lagerhalle ist zuletzt gutachterlich ein Schaden festgestellt worden. Im gesamten Umfeld der Brücke war im Nachgang der Sprengung untersucht worden, ob sich der Ist-Zustand von Gebäuden und Flächen durch die Sprengung verändert hat. Wie sind die Nachbereitungen im Umfeld der Sprengung gelaufen? Wie viele Schäden/Beeinträchtigungen sind im Nachgang der Sprengung noch festgestellt worden? Sind die Nachuntersuchungen inzwischen allesamt abgeschlossen? Auch hierzu hat die Autobahn GmbH nicht viel zu sagen. „Die Federführung bei der Schadensabwicklung liegt beim Sprengunternehmen in Zusammenarbeit mit der Versicherung. Der Autobahn GmbH liegen derzeit dazu keine aktuellen Übersichten vor“, stellt Löchter fest. Zu dieser Aussage ist es gut zu wissen, dass im Vorfeld der Sprengung alle Anfragen nicht direkt an die Unternehmen Heitkamp und Liesegang gestellt werden sollten, weil die Autobahn GmbH hier letztlich den Informationsfluss steuern und überwachen wollte.



Bleibt eine letzte Frage: Es stand im Raum, dass die Vergabe früher als erwartet geschehen könnte. Wie ist hier der Stand der Dinge? Gibt es etwas Neues zum Ausschreibungsverfahren und zur Vergabe? „Das Vergabeverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Ziel ist es, das Vergabeverfahren schnellstmöglich abzuschließen und den Bauauftrag zügig zu vergeben“, stellt Löchter fest, kurz und knapp.