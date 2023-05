Rahmede, Brunsbecke, Schlittenbach: Juristisch bleibt’s schwierig

Von: Thomas Machatzke

Axel Turck hielt einen einstündigen Vortrag zur Talbrücke Rahmede. © Thomas Machatzke

Der Veranstaltungsraum im Festzentrum Hohe Steinert war gut gefüllt, als der Unternehmer Axel Turck am Freitag im Rahmen einer Veranstaltung der Basis-Partei, deren Mitglied Turck selbst ist, einen einstündigen Vortrag zur Talbrücke Rahmede hielt.

Lüdenscheid – Zur Freude Turcks hatten auch Bürger, die nicht zur Basis-Partei gehören, den Weg zum Vortrag gefunden. Landtagsabgeordnete und Autobahn GmbH waren der Einladung nicht gefolgt – vom Bundesverkehrsministerium hatte es immerhin eine Absage per E-Mail gegeben.

Turck hatte eine Chronologie seit Sperrung der Brücke mitgebracht. Der Blickwinkel war sein Blickwinkel. Der Lüdenscheider hatte hartnäckig versucht, Einblick ins Brückenbuch zu erhalten – dieser war ihm schließlich gewährt worden. Inzwischen hat Turck die Brückenbücher der Talbrücken Rahmede, Schlittenbach und Brunsbecke angeschaut.

Viele Versäumnisse hat er konstatiert, viele Dinge, die nicht zusammenpassen. Und: Immer wieder den Versuch der Behörden, Dinge herauszuzögern und Informationen nicht preiszugeben. „Eigentlich habe ich bis heute nicht die kompletten Unterlagen der Brückenbücher gesehen“, bilanzierte er und hob auf die Laserscan-Ergebnisse vom November 2021 ab, nach denen die Brücke gesperrt worden war. Warum die Brücke nicht rechtzeitig saniert oder neugebaut worden ist? Ob die Laserscan-Ergebnisse eine gute Grundlage für die Sperrung gewesen sind? Diese Fragen stellte Turck und ließ sie im Raum stehen.



In Bezug auf die Gruppe von Unternehmern, mit denen Turck gemeinsam die Ergebnisse der Brückenbücher auswertet und juristische Schritte prüft, stellte er fest, dass man inzwischen mit einem dritten Rechtsanwalt verhandele, um die Dinge weiter zu verfolgen. Klar ist: Juristisch bleibt es schwierig.



Die bekannte Aktenlage gebe bisher nichts dafür her, dass die Rahmedetalbrücke wegen statischer Probleme früher hätte neu errichtet werden müssen, sodass die Sperrung hätte vermieden werden können, habe der Anwalt festgestellt. Und weiter: Die Straßenbaulast diene der Allgemeinheit, nicht dem einzelnen Bürger, was Schadensersatzansprüche Einzelner schwierig erscheinen lässt. Unternehmen und Bürger können aber Schadenersatzansprüche prüfen lassen, die aufgrund eines Eingriffs in den Gewerbebetrieb oder das Grundeigentum mit daraus resultierenden Vermögenseinbußen oder immateriellen Schäden entstanden sind. Der Ausgang? Offen. Turck stellte fest, dass man ab Sprengung der Brücke drei Jahre Zeit habe, Ansprüche geltend zu machen. Er will nicht locker lassen, sondern diese Möglichkeit mit aller Intensität weiter verfolgen.