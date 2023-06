Marode A45-Brücken: Warnung vor zufälligen Schwertransport-Begegnungen

Von: Jan Schmitz

Die Talbrücke Rahmede war so marode, dass sie gesperrt werden musste. Welche Fehler wurden gemacht? Kann sich Rahmede wiederholen?

Wie konnte es zum Brücken-Desaster auf der A45 bei Lüdenscheid kommen? Wegen der Sperrung der Nord-Süd-Verbindung leidet nicht die Region um Lüdenscheid bis heute. Ein Untersuchungsausschuss des Landtags soll Antworten liefern, auch zu Verantwortlichkeiten und Fehlern von Politikern wie dem damaligen Verkehrsminister. Zu Beginn kamen aber erst einmal Brücken-Experten zu Wort.

Brückenbauexperte Prof. Reinhard Maurer (TU Dortmund) warnte am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags zum Brückenbau zufälligen Begegnungen von Schwertransporten auf älteren Brücken. Bei solchen Begegnungen komme es zu einer Überlastung, die zu Schäden an der Brücke wie Rissen führen könne, sagte Maurer.

Die gesprengte Talbrücke Rahmede ist inzwischen weitgehend abgetragen. © Hans Blossey

Es gebe Spezialkräne mit bis zu 90 Tonnen Gewicht, die mit einer Dauerausnahmegenehmigung als Schwertransporte fahren dürfen. Wenn diese auf der Brücke Schwertransporten begegnen, werden die in den 1960er Jahren errechneten Traglasten trotz Reserven überschritten. Damals hätten Lkw noch maximal 24 Tonnen gewogen. Die Brücke stürze bei einer solchen Überlastung zwar nicht ein, die dabei entstehenden Schäden könnten sich aber im Lauf der Zeit verschlimmern.

Inzwischen gebe es bundesweit rund 8000 Brücken mit einer relativ schlechten Bewertung beim sogenannten Traglastindex. Es sei eine Generationenaufgabe, diese Bauwerke zu sanieren, sagte Prof. Gero Marzahn.

Den Sanierungsstau führten die Experten neben der enormen Zunahme des Verkehrs und schweren Transporten auch auf die Deutsche Einheit zurück: „Die Gelder sind danach in die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit geflossen. Die haben jetzt eine deutlich bessere Verkehrsinfrastruktur als wir hier. Den entstandenen Sanierungsstau kann man nicht so einfach abarbeiten.“

Dennoch sei er optimistisch, dass der Fall der Rahmede-Brücke, der zu einer dauerhaften Vollsperrung der A45 führte, die Ausnahme bleibe, sagte Marzahn. Nach Rahmede seien entsprechende Untersuchungsprogramme angeschoben worden, die ihn zuversichtlich stimmten.

Prof. Maurer sagte, eine Wiederholung des Desasters mit der Rahmede-Brücke sei „sehr unwahrscheinlich“. Die Brücke zeichne sich durch eine eher seltene Bauweise aus, die sich nun als besonders anfällig erwiesen habe. Das Problem für die Belastung der Brücken sei nicht so sehr das Gesamtgewicht, sondern die hohen Lasten pro Achse eines Transporters, so die Experten. Zuletzt gab es weitere Verzögerungen an der Schwesterbrücke der Talbrücke Rahmede, der Talbrücke Brunsbecke in Hagen. Der Neubau muss mehr als vier Jahre nach dem Spatenstich neu ausgeschrieben werden.

„Die hohen Achslasten wirken auf die Schweißnähte“, sagte Marzahn. Deswegen könne ein falsch beladender Transporter trotz zulässigen Gesamtgewichts Schäden verursachen, weil die Lasten ungleich auf die Achsen verteilt sind. Der Untersuchungsausschuss des Landtags zum Sanierungsstau bei den Brücken in Nordrhein-Westfalen begann am Montag mit seiner Aufklärungsarbeit.

Wegen der maroden Talbrücke Rahmede ist die A45 seit Dezember 2021 voll gesperrt. Der Verkehr der wichtigen „Sauerlandlinie“ muss abfahren und sich über überfüllte Ausweichstrecken durch Lüdenscheid quälen, bis die inzwischen gesprengte Brücke neugebaut ist. Tausende Lastwagen und Autos verursachen in der Stadt Lärm, Abgase und Dauerstau. Durchgesetzt haben den Untersuchungsausschuss die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP.