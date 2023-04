Für Rafael Reuter geht ein Traum in Erfüllung

Rafael Reuter mit seinen Eltern Stamatia und Thorsten sowie Martina Prüschenk (rechts) von der Vereinszeitschrift des Kleinen Prinzen. Für die Zeitschrift plant Prüschenk ebenfalls eine Geschichte zu Rafaels Filmauftritt. © Kortmann, Thilo

Lüdenscheid - Eigentlich träumt Rafael Reuter von einem Auftritt in der Serie „Sturm der Liebe“. Weil er den Lüdenscheider Arne Löber, der in der ARD-Telenovela mitspielt, persönlich kennt. Für Rafael Reuter, der im Café Kleiner Prinz im Service arbeitet, hat sich trotzdem jetzt schon ein erster kurzer, kleiner Filmtraum erfüllt. Ein Bein hat er jetzt in der Welt des Films. Und das nicht im Hobbybereich, sondern im professionellen Filmgeschäft.

Und dass das wahrlich auch kein kleiner Traum war, zeigt, dass Rafael zurzeit bundesweit in den Kinos zu sehen ist. Wenn auch nur kurz: Der 26-Jährige spielt eine kleine Rolle als Junge mit der Schubkarre in dem für den Deutschen Filmpreis nominierten Kinofilm „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“. In den Kategorien Bester Film und Regie wurde das Werk nominiert.



Die Produktion handelt von der größten psychiatrischen Klinik Schleswig-Holsteins und dem Sohn des Direktors Meyerhoff, der sich mit den Patienten anfreundet. Der bekannte Schauspieler Devid Striesow spielt den Direktor, Laura Tonke die Mutter. Axel Milberg hat eine Rolle. Und Rafael Reuter.



Rafael Reuter mit Filmkollegen am Set in Düsseldorf zu dem preisgekrönten Film „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“. Zwei Tage lang wurden die Szenen in der Stadt am Rhein gedreht. © Kortmann, Thilo

Über ein Bewerbungsvideo ist der Lüdenscheider zu seiner ersten Rolle in dem Kinofilm gekommen. Das Video reichte er allerdings schon viel früher zu einem anderen bekannten Kinofilm ein. Reuter bewarb sich für den Basketballfilm „Weil wir Champions sind“ mit Wotan Wilke Möhring. Der spielt einen erfolgsverwöhnten Basketball-Coach, der nach einer Alkoholfahrt nicht nur seinen Führerschein los ist, sondern auch Sozialstunden leisten muss, indem er ein geistig eingeschränktes Team trainieren soll.



Ein Produktionsteam des Films hatte zuvor die Inklusive Sport Sportgemeinschaft (ISG) Lüdenscheid, eine eigenständige Sportabteilung im Verein der Freunde des Johannes-Busch-Hauses, kontaktiert, auf der Suche nach Darstellern für den Basketball-Film. Rafael Reuter, der bei der ISG hauptsächlich Tischtennis spielt, hatte sich vor zwei Jahren trotzdem beworben, und eine Absage bekommen. Das Bewerbungsvideo jedoch blieb bei der Produktionsfirma, und die meldete sich nur kurze Zeit später überraschend mit der Anfrage, ob Rafael nicht im neuen Film „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ mit dabei sein möchte.



Im Frühjahr 2022 starteten dann die Dreharbeiten, für die Szenen, in denen Rafael Reuter zu sehen ist. Zwei Tage lang wurde am Rhein gedreht. „Das war so aufregend, die vielen Menschen um einen herum und die Kameras“, blickt Rafael Reuter zurück. Insbesondere das Um- und Verkleiden in der Garderobe sei spannend gewesen, erzählt der Lüdenscheider.



Das Ergebnis der zweitägigen Dreharbeiten sind zwar nur wenige Szenen im Film, gelohnt hat sich das Mitspielen aber so oder so. Zum einen ist Rafael auf deutschen Leinwänden zu sehen, zum anderen winkt bereits die nächste Rolle in einem Kinofilm. Er stehe diesmal, sagt er stolz, sogar in der engeren Auswahl für eine größere Rolle. „Ich bin gespannt, ob ich es schaffe“, sagt er.



Und vielleicht erfüllt sich ja auch irgendwann noch sein großer Traum, ein Filmauftritt zusammen mit Arne Löber.