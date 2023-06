Räuberischer Diebstahl: Ladendieb mit Messer und Pfefferspray bewaffnet

Tumult vor Discounter

Räuberischer Diebstahl und gefährliche Körperverletzung – so lauten die Vorwürfe, denen sich ein 33 Jahre alter Lüdenscheider nach einem Ladendiebstahl jetzt stellen muss.

Lüdenscheid - Der Mann klaute laut Polizeibericht am Donnerstag um 15.55 Uhr in einem Discounter an der Knapper Straße mehrere Getränkedosen. Als eine Verkäuferin ihn erwischte, flüchtete er aus dem Laden. Ein Kollege der Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und holte den Ladendieb zusammen mit einem 44-jährigen Zeugen auf dem Gehweg zwischen Knapper Straße und Karlstraße ein.

Bei dem Versuch den Mann zu überwältigen, fiel dem ein Messer aus dem Hosenbund. Dem Täter gelang es, sich loszureißen, doch ein weiterer Zeuge – ein 71 Jahre alter Passant – stellte sich ihm in den Weg.

Darauf besprühte der 33-Jährige ihn und den Mitarbeiter des Discounters mit Pfefferspray. Dem 44-jährigen Zeugen, der ihn zuvor bereits gestellt hatte, gelang es dann, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.



Die Zeugen erlitten durch das Pfefferspray leichte Verletzungen, die durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt wurden. Der betrunkene Ladendieb landete in der Polizeizelle der Wache an der Bahnhofstraße. Das Pfefferspray und das Messer wurden sichergestellt. Das Ermittlungsverfahren läuft.