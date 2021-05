Rätselhafter Tod vor Finanzamt: Unbekannter Mann stirbt in Badelatschen

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt in einem rätselhaften Todesfall. Am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr entdeckten Passanten einen Mann, der auf der Wiese vor dem Finanzamt an der Bahnhofsallee lag.

Lüdenscheid - Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Unbekannten zu reanimieren, er starb vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, trug der Mann Badelatschen. Seine Leiche wurde beschlagnahmt, um etwaige Spuren zu sichern und Hinweise auf die Todesursache zu erhalten.

Erste Hinweise, dass es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen handelte, der der Kälte zum Opfer gefallen ist, bestätigten sich zunächst nicht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben über die Identität des Unbekannten oder die Umstände seines Auffindens machen kann, sollte sich unter Tel. 0 23 51 / 90 99 0 melden.