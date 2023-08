Rätselhafte Drohnenflüge über Lüdenscheid

Von: Fabian Paffendorf

Wenn es dunkel wird über Brüninghausen starten bisher Unbekannte seit zwei Jahren immer wieder Drohnen, die den Anwohnern den Schlaf rauben. © WA Archiv

In den Abendstunden werden in Brüninghausen immer wieder tief fliegende Drohnen gesichtet. Seit zwei Jahren soll das schon der Fall sein. Aber der Drohnenpilot bleibt weiterhin unbekannt.

Lüdenscheid – Sie fliegen, wenn es dunkel ist. Mal kurz nach Sonnenuntergang, dann wieder um Mitternacht oder sogar in tiefster Nacht erschrecken Drohnen die Brüninghausener. Nicht erst kurze Zeit, sondern schon gut zwei Jahre lang fühlt man sich zu nachtschlafender Zeit belästigt, wie eine Anwohnerin erzählt, die gerne anonym bleiben möchte. Weder ob die Drohnen Kameras an Bord führen, noch wer sie steigen lässt, habe man bisher rausfinden können, sagt sie. Wohl aber hätte sie in dieser Zeit die Erfahrung machen müssen, dass der Kampf gegen eine vermeintliche Überwachung durch die ungeliebten Flugobjekte ein Kampf gegen Windmühlen sei.

Ebenso im Nebel wie die Herkunft und der Zweck der Drohnen liege die Antwort auf die Frage, wer nun überhaupt helfen könne. Der erste Verdacht auf der Suche nach den Drohnenpiloten habe die Lüdenscheiderin zur benachbarten Firma Platestahl geführt, „in der Annahme, dass der dort eingesetzte Security-Dienst vielleicht Drohnen einsetzt“. Überdies sei ihr auch aufgefallen, dass die Drohnen hin und wieder über dem Firmengelände kreisten. Die erste womögliche Spur führte aber ins Nichts.

Auch auf LN-Anfrage versichert man seitens Platestahl, dass man mit den Flugobjekten nichts zu tun habe. Dennoch habe man ein Auge darauf, was über dem Werksgelände am Himmel passiere – denn der ist eigentlich sogar auf der von jedermann im Internet einsehbaren Karte des Luftfahrtbundesamtes als Flugverbotszone ausgewiesen. Dort darf also nichts fliegen.

Erste Spur erbringt keine Erkenntnisse

Aber warum tut’s das dann offenkundig doch ab und an? Eine Antwort darauf kennt man auch bei der Firma nicht. Ratlos über das, was am Himmel über Brüninghausen so passiert, ist man auch bei der Stadtverwaltung. Auf LN-Anfrage recherchiert Stadtsprecher Sven Prillwitz intern, sucht nach eventuellen Ansprechpartnern bei den Fachdiensten – aber kommt letztendlich dann doch zu der Erkenntnis: „Das Ordnungsamt ist nicht zuständig und auch niemand bei den Fachdiensten der Stadt.“

Prillwitz verweist auf das Luftfahrtbundesamt beziehungsweise dessen Außenstelle in Düsseldorf. Gute Idee – aber die hatte die Lüdenscheiderin, die sich von den Drohnenflügen um den Schlaf gebracht fühlt, auch schon. „Vorgeschlagen wurde mir, dass ich einer der Drohnen doch einmal folgen sollte, um den Piloten zu stellen. Dann könne man nachhalten, ob diese Person überhaupt im Besitz eines Drohnenführerscheins ist und sie gegebenenfalls dafür belangen“, erzählt sie.

Tatsächlich kann es für den Piloten womöglich richtig teuer werden, denn seit 31. Dezember 2020 gibt es eine neue Drohnen-Verordnung, die gleichsam in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU Gültigkeit besitzt. Dem Regelwerk nach drohen Strafen von bis zu 50 000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren. Je nachdem, welche Verstöße im Zusammenhang mit dem Fluggerät begangenen werden. Und klar hervor daraus geht ebenfalls, dass es einer Genehmigung bedarf, wenn denn Drohnen über Wohngrundstücke gesteuert werden.

In Sachen Drohnenführerschein müssen laut Luftfahrtbundesamt je nach Kategorie der Drohne entweder ein EU-Kompetenznachweis oder ein EU-Fernpilotenzeugnis kostenpflichtig erworben werden. Aber auch für handelsübliche Drohnen aus dem Regal beim Discounter, die unter 250 Gramm Gewicht haben, sind eine Registrierung als Halter beim Luftfahrtbundesamt und eine spezielle Haftpflichtversicherung notwendig. Liegt nichts von alledem vor, so ist das Steigenlassen der Drohne unter freiem Himmel eigentlich nicht erlaubt.

Ob jetzt der Drohnenpilot von Brüninghausen irgendeine Art von Bekanntheit in den Daten des Luftfahrtbundesamts besitzt, ließ sich leider aber noch nicht herausfinden, denn noch keiner der genervten Brüninghauser habe bisher Lust und Laune verspürt, zu nachtschlafender Zeit im Bademantel auf Drohnenjagd zu gehen.

Nun könnte man meinen, dass es ein Leichtes wäre, den Quälgeistern mit dem Luftgewehr zu Leibe zu rücken, wenn sie einmal mehr niedriger als in 50 Metern Höhe über Brüninghausen surren. „Die Idee haben wir aber schnell wieder verworfen. Nicht, dass nachher wir die Beklagten sind, wenn der Pilot uns eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung reinwürgt“, sagt die Lüdenscheiderin.

Protokoll soll Polizei Anhaltspunkte liefern

Christof Hüls, Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis, kann da nur beipflichten: Selbstjustiz dieser Art sei eine denkbar schlechte Idee. Rat suchend habe sich die Brüninghauserin auch schon an die Polizei gewandt. Die Beamten hatten sie gebeten, die nächtlichen Flüge doch einfach selbst einige Zeit lang zu protokollieren. Anhand eines solchen Protokolls könnten die Beamten vielleicht mal punktuell ausrücken, wenn wieder etwas fliegt. „Eigentlich ist das eine gute Idee. So könnte man es machen. Drohnen müssen in der Regel auf Sicht geflogen werden. Das heißt, wir würden nach dem Piloten Ausschau halten“, sagt auch Christof Hüls.

Aber generelle Aussagen zu treffen in Sachen Drohnen, das fiele auch der Polizei schwer – „auch weil es sehr ins Detail geht“. Nutzer solcher Fluggeräte sollten sich laut Hüls sehr genau informieren über die Voraussetzungen zum Betrieb einer Drohne und ihrem Einsatzgebiet. Bei Beschwerden würde die Polizei das Vorliegen entsprechender Unterlagen des Drohnenpiloten überprüfen.

„Hinweise aus der Bevölkerung gibt es immer wieder mal, die jedoch äußerst selten zu Anzeigen führen“, weiß Christof Hüls. Generell rate die Polizei im MK aber zu Gelassenheit: „Nicht jede Drohne am Himmel ist gestartet, um Nachbarn auszuspionieren.“

Wer womit und wo in die Luft starten darf, ist ellenlang von der EU reglementiert. Nur wer das kontrolliert und die schwarzen Schafe unter den Drohnenpiloten vom Himmel holt, ist wenig eindeutig nachzuvollziehen. Die Brüninghauserin hat derweil eigene Maßnahmen getroffen, wie sie sagt. Im Haus habe sie umgeräumt, wenn’s dunkel werde, sei nun dafür gesorgt, dass niemand von draußen einen freien Blick in den Wohnbereich habe.