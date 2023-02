Baugebiet

+ © Cedric Nougrigat Bauen oder nicht? Die Räther Wiesen bleiben ein Streitthema. © Cedric Nougrigat

Wie geht es weiter mit der Planung für die Räther Wiesen und den Sportplatz Höh? Für die Stadt ist es nicht leichter geworden.

Lüdenscheid – Fluch und Segen einer Bürgerbeteiligung: Bestenfalls zeitigt sie gute Ergebnisse, schlechtestenfalls bringt sie eine komplette Planung ins Wanken. Im Fall des Bebauungsplans für den Sportplatz Höh und die Räther Wiese hat die Bürgerbeteiligung die Dinge nicht einfacher gemacht für die Stadt. Der Widerstand gegen das Bauprojekt im beliebten Naherholungsgebiet ist groß.



„Am 27. Januar 2016 hat der damalige Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt bekanntlich mit einer knappen Mehrheit von SPD, FDP und Grünen, gegen die Stimmen der CDU, beschlossen, den Bebauungsplan Nummer 831 Sportplatz Höh/Wiese an der Höh aufzustellen und damit die Bebauung des Sportplatzes und der Räther-Wiese bewilligt“, erinnert der CDU-Fraktionsvorsitzende Oliver Fröhling in einer Anfrage an den Rat der Stadt.



Das Projekt sei von Anfang an nicht unumstritten gewesen. Fröhling hebt aber konkret ab auf die Planungswerkstatt im Rahmen des angestrebten Bürgerbeteiligungsprozesses vom 14. Februar.

Räther Wiesen: Wie soll es nun weitergehen?

„Diese Veranstaltung ist ganz anders verlaufen als ursprünglich geplant“, stellt er fest. Der CDU-Ratsherr will nun wissen, wie die Verwaltung den Verlauf des ersten Termins der Planungswerkstatt bewertet und wie das weitere Vorgehen der Verwaltung und welche weiteren Schritte nun geplant sind. Tatsächlich war eigentlich eine weitere Planungswerkstatt vorgesehen.

Ob die Stadt an diesen Plänen festhält, ob sie generell am Baugebiet festhält? Offiziell ist sie nach der Entscheidung aus 2016 daran gebunden.