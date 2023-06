Radwege: Kein Euro vom Land für Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Verkehrsminister Oliver Krischer bei der Sprengung der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid: Aus seinem Förderprogramm für Radwege gibt es kein Geld für Lüdenscheid. © Thomas Machatzke

Das Land investiert in Radwege. 43 Millionen Euro nimmt es in die Hand. Aber nach Lüdenscheid fließt kein Geld.

Lüdenscheid – Die Landesregierung forciert den Erhalt und Ausbau der Radwegeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Allein in diesem Jahr stelle das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 43 Millionen Euro für den Bau und die Erhaltung von Radwegen an Landesstraßen zur Verfügung, teilt es stolz mit. Der Schönheitsfehler aus heimischer Sicht: Kein einziger Euro davon fließt in Lüdenscheider Radwege.



Die heimische Region ist eher sporadisch betroffen: Im Rahmen des Modellprojektes Bürgerradwege fließen 100 000 Euro in den dritten Bauabschnitt, ein 1,8 Kilometer langes Teilstück, in Herscheid-Hüinghausen. Mit 500 000 Euro wird ein Bürgerradweg auf einer Länge von 2,677 Kilometern zwischen Langenholthausen (Balve) und Sundern (Amecke) gefördert.

Im Rahmen des Radwegebaus an bestehenden Landstraßen fließen 351 000 Euro in ein 2,122 Kilometer langes Teilstück der L697 zwischen Attendorn-Neuenhof und Plettenberg-Lettmecke. In diesem Teilbereich sind auch Straßen in der Nachbarschaft in Wipperfürth (Dohrgaul-Friedrichsthal) und Kirchhundem (Radweg nach Würdinghausen) bedacht worden.



Bei der Erhaltung vorhandener Radwege ist kein Euro für die Region angedacht. Gut möglich, weil hier keine hohe Radwegedichte und damit wenig zum Sanieren anzutreffen ist. Keine Rolle spielt beim Förderprogramm auch der Volmetalradweg. Hier hatte im Zuge der Bahndiskussionen gerade erst in dieser Woche Schalksmühles Bürgermeister Jörg Schönenberg festgestellt, dass es bei der Causa Volmetalradweg mit der Bahn AG kein Fortkommen gebe („Man kämpft und kämpft, aber es tut sich nichts.“).



Wie ist in diesem Kontext die Ausführung des NRW-Verkehrsministers zu werten? „Der Ausbau der Radwegeinfrastruktur ist eine zentrale Säule für die Mobilitätswende der Zukunft. Ihre Stärkung ist wichtiges Ziel der Landesregierung“, stellt Oliver Krischer in der Vorstellung des Investitionsprogramms fest. Wenn man ihn richtig versteht, wird die Zukunft mithin an Lüdenscheid und großen Teilen des Kreises vorbeigeplant.



Hoffnung gibt es aber mithin: „Für den systematischen und bedarfsgerechten Ausbau unserer Radwege wird das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW auf der Grundlage einer landesweiten Potenzialanalyse in 2023 den Entwurf des ersten Bedarfsplans für Radschnellverbindungen vorlegen und in 2024 ein landesweites Radvorrangnetz definieren. Das Radvorrangnetz soll die Kommunen in Zukunft überörtlich und landesweit miteinander verbinden und das Fahrradfahren für alle Nutzergruppen attraktiver machen“, kündigt das MUNV an. Wenn sich die Region ganz laut bemerkbar macht, könnte sie womöglich 2024 Berücksichtigung finden. Man wird sehen.