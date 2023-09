Radschutzstreifen an der Parkstraße: Diese Regeln gelten

Gemeinsam auf der Piste: Bei ihrer August-Ausfahrt testete die Lüdenscheider Critical-Mass-Bewegung die neuen Fahrradschutzstreifen an der Parkstraße. Das dort von der Stadt umgesetzte Konzept soll die Sicherheit von Radlern erhöhen, ist für manche Verkehrsteilnehmer aber wohl noch gewöhnungsbedürftig. © SCHmiDt

Auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren Lüdenscheid soll auch die Förderung des Fahrradverkehrs eines der Instrumente sein. So haben es Politik und Verwaltung in der Vergangenheit bekräftigt.

Lüdenscheid – Eine der jüngsten Maßnahmen in diesem Kontext: die Fahrrad-Markierungen auf der Parkstraße. Doch die werfen Fragen auf – bei Pedaleuren wie bei Autofahrern. Eine LN-Anfrage bei der Stadtverwaltung brachte nun mehr Klarheit.

Zur Erinnerung: Seit einigen Wochen sind auf dem Asphalt der Parkstraße diverse Verkehrszeichen und -flächen zu sehen, die das Radfahren dort sicherer machen sollen (wir berichteten). Aufgetragen worden sind ein durch gestrichelte Linien gekennzeichneter Fahrradschutzstreifen, rot gestaltete Flächen sowie abseits vom Schutzstreifen aufgemalte Fahrrad-Symbole, sogenannte Piktogramme. Die Markierungen erstrecken sich fast über die gesamte Länge der Parkstraße.

Zentrales Element ist dabei besagter Fahrradschutzstreifen, nicht zu verwechseln mit Radwegen und Fahrradstreifen, für deren Benutzung andere Regeln existieren und die deutlicher von der Autofahrbahn abgegrenzt sind. Der Fahrradschutzstreifen an der Parkstraße ist zwar vorrangig für Radfahrer gedacht. Autofahrer dürfen ihn allerdings auch benutzen – aber nur wenn kein Radler dort unterwegs ist. Das Halten und Parken auf dem Schutzstreifen ist indes verboten. Das erklärt Nina Niggemann-Schulte vom städtischen Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung, die maßgeblich an der Umsetzung des Fahrradkonzepts an der Parkstraße beteiligt war.

„Gut gemeint“

Der Fahrradschutzstreifen befindet sich auf beiden Seiten der Fahrbahn, jedoch nicht durchgängig. Warum nicht? „Weil die Straße dafür nicht überall breit genug ist“, weiß Niggemann-Schulte. Um an den schmaleren Stellen Autofahrer dennoch für den Radverkehr zu sensibilisieren, sind dort die Piktogramme – also die Fahrrad-Symbole – aufgebracht. Und dann sind da noch die rot markierten Flächen an Einmündungen und Zufahrten. Sie sollen laut Niggemann-Schulte noch einmal gesondert darauf hinweisen, dass an diesen Örtlichkeiten plötzlich Radfahrer auftauchen können; sie dürfen sonst aber von Autofahrern benutzt werden. Der Schutzstreifen kann, muss aber nicht von Radfahrern benutzt werden. Allerdings gilt das Rechtsfahrgebot, was die Nutzung in der Regel vorgeben dürfte.

Zwischen Autostellplätzen am Straßenrand und Fahrradschutzstreifen gibt es einen 25 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen. Ziemlich knapp, wie mitunter aus der Radszene zu hören ist. Angedachtes Szenarium dabei etwa: Ein parkender Autofahrer öffnet seine Tür, ein Radler auf dem Schutzstreifen prallt dagegen. Dennoch, so der Tenor, sei das Projekt „gut gemeint“.

Dass nach wie vor gewisse Gefahren auf der Parkstraße lauern können, räumt auch Niggemann-Schulte ein. Mehr aber gebe die Breite der Straße nicht her. Außerdem: „Trotz der neuen Markierungen müssen sich Fahrradfahrer und Autofahrer natürlich auch weiterhin umsichtig verhalten.“

Die Frage der Zuständigkeit

Ein anderer Punkt: Warum ein Fahrradschutzstreifen gerade auf der im unteren Abschnitt sehr steilen Parkstraße? Ein Radfreund gegenüber den Lüdenscheider Nachrichten: „Da kommt man auch als E-Biker nicht oder nur mit letzter Kraft hoch. Vom konventionellen Radeln ohne Motor ganz zu schweigen. Daher wird die Parkstraße von Fahrradfahrern auch kaum genutzt. Die Stadt hätte besser eine andere Straße genommen.“ Dazu Niggemann-Schulte: „Die Parkstraße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Stadtteil Brügge und der Innnenstadt dar. Und mit E-Bike ist eben doch vieles leichter. Vor allem aber auch: Hier haben wir als Stadt die Baulast.“ Soll heißen: Für die Parkstraße ist die Stadt Lüdenscheid zuständig, kann dort recht frei schalten und walten. Bei den Landes- und Bundesstraßen in Lüdenscheid – so etwa der Talstraße – ist das nicht der Fall. Die Zuständigkeit dort liegt bei der Landesbehörde Straßen.NRW.

Der letzte Stück der unteren Parkstraße bis zur Einmündung auf die Volmestraße hat übrigens keinen Fahrradschutzstreifen oder Markierungen erhalten. Warum nicht? Niggemann-Schulte: „Dort ist eine Tempo-30-Zone. Da ist das nicht nötig.“