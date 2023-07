Ausstellung und Versteigerung: Radiotalk mit Detlev Kümmel

Von: Jutta Rudewig

Moderieren die Radioshow: Museumsleiter Dr. Eckhard Trox und Galerieleiterin Susanne Conzen. © Salzmann, Jakob

Am kommenden Dienstagabend, 4. Juli, ist ab 21.05 Uhr auf der Frequenz von Radio MK die nächste „Radio-Show“ zu hören. Eckhard Trox, Leiter der Museen am Sauerfeld, und Susanne Conzen, Leiterin der Städtischen Galerie, begrüßen diesmal Detlev Kümmel in der Sendung.

Lüdenscheid – Susanne Conzen wird sich mit ihm über seine vielfältige Arbeit als Galerist und die aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie „Looking for Modern Art – Johann Georg Müller“ unterhalten. Der Galerist lässt zugunsten des Förderverein Miki ein Müller-Exponat und Holzschnitte versteigern. Gebote werden in der Galerie in Brügge entgegen genommen. Das Bild wird bei der Finissage am 20. August an den Meistbietenden übergeben.

Eckhard Trox wird sich einem Lüdenscheider Parteigründer widmen, dessen Biografie im Rahmen des „Digital Diary“ vorgestellt werden wird. Bedingt durch die Erneuerung der alten Dauerausstellung des Geschichtsmuseums hat sich die Wunderkammer vorübergehend ins Netz und aufs Papier verlagert.



Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen und Galerist Detlev Kümmel vor den Bildern von Johann Georg Müller. © Jutta Rudewig

Im „Digital Diary“, zu finden auf der Website www.wunderkammer-zukunft.de, bei Instagram unter wunderkammer_museum und als Serie in den Lüdenscheider Nachrichten, werden stadtrelevante Themen diskutiert.



Julius Lenzmann, 1843 in Hagen geboren, studierte Rechtswissenschaften in Bonn und Berlin, in Lüdenscheid familiär mit dem Lüdenscheider Fabrikanten Carl Berg verbunden. Ab 1884 war er Mitbegründer und eigentlicher Kopf einer „Demokratischen Partei“ im Deutschen Kaiserreich, die konsequent auf den Sturz des Reichskanzlers Otto von Bismarck hinwirkte.