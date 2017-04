Quirlige und hochklassige Show „Radio Gaga“

Carmen Purperhart und Bernd Böhne (als Hausmeister, der zu Beginn der Show auch einige Comedy-Szenen hatte) singen gemeinsam „Up Where We Belong“ aus dem Film „Ein Offizier und Gentleman“, im Original gesungen von Joe Cocker und Jennifer Warnes.

Lüdenscheid - Musikfans dürfte sicher das Herz aufgegangen sein bei einer Show wie „Sam Maldocks Radio Gaga“. Die von Bernd Böhne konzipierte Produktion, die von Radio MK vor rund 300 Zuschauern im Theatersaal des Kulturhauses präsentiert wurde, vereint unter dem größten Radio der Welt eine Vielzahl von Superhits der Vergangenheit und Gegenwart.

Mit mehr als 200 Kostümen und versierten Sängern und Musikern sorgte die quirlige Show, die sich durch ihre aufwändige, abwechslungsreiche und musikalisch hochklassige Präsentation von vielen gängigen Cover- und Tribute-Shows wohltuend unterschied, für angenehme Unterhaltung – die trotz ihrer Länge von fast drei Stunden nie langweilig wurde.

Im Anschluss an die Begrüßung durch die beiden Radio-MK-Moderatoren Markus Duda und Kathrin Kuhlemann sowie eine kleine Comedy-Einlage von Bernd Böhne als Facility-Manager switchte sich Tlako Mokgadi alias Radio-Moderator Sam Maldock durch die Jahrzehnte der Pop- und Rock-Geschichte. Dieser Charakter, der durch die Show führte, war angelehnt an den bekannten Radio-Moderator Mal Sondock, einem US-Amerikaner aus Austin/Texas, der in den 60er und 70er Jahren in Deutschland unter anderem im WDR die Radio-Sendung „Diskothek“ für die damals junge Generation leitete, welche zum Kult wurde.

Im Laufe der Show kamen sowohl Oldie-Liebhaber als auch Fans moderner Pop-Musik auf ihre Kosten. In farbenfrohen Show-Kostümen brannten die Sängerinnen Sabine Roodus, Silke Cosmar und Jacky Bredie sowie der Sänger und Tänzer Sam Romdhane und Tänzer Ben Isankunya ein Feuerwerk authentisch dargebotener Pop- und Rockhits ab. Für das satte Soundfundament sorgte dabei die Radio City Band, bestehend aus Michael Meier (Musical Director und Schlagzeug), Martin Hausmann (Gitarre), John Da Silva (Bass), Björn Stäwen (Keyboard) und Jens Smith (Saxophon).

Gestartet wurde in den 90ern mit dem Roxette-Hit „Hello (Turn The Radio On)“, treffend interpretiert von Sabine Roodus und Silke Cosmar. Nachfolgend machte Roodus unter anderem auch als Pink mit „Try“ sowie als Lady Gaga („Poker Face“) eine hervorragende Figur und unternahm dabei auch den einen oder anderen Abstecher ins Publikum, um für noch mehr gute Laune bei den Musikfans zu sorgen.

Auch Sam Romdhane hielt es nicht immer auf der Bühne. Sein Steckenpferd war Michael Jackson, von dem er ein Medley mit den bekanntesten Hits von „Billy Jean“ über „Thriller“ bis „Beat It“ hochprofessionell auf die Bretter brachte. Die viel zu früh verstorbene Amy Winehouse erweckte dagegen Jackie Bredie mit ihrem Hit „Valerie“ zu neuem Bühnenleben. Carmen Purperhart überzeugte unter anderem mit Whitney Houstons „Dance With Somebody“, aber legte auch gegen Ende der Show gemeinsam mit Bernd Böhne im Hausmeister-Outfit eine augenzwinkernde Version der Schnulze „Up Where We Belong“ aus dem Film „Ein Offizier und Gentleman“ hin.

Nicht nur bei der Zugabe „We Are Family“ ernteten alle Beteiligung begeisterten Applaus für die gelungene Produktion.