Musikalische Dauerbrenner

Lüdenscheid - Kurzer Soundcheck, ob die Lautstärke fürs Publikum angenehm war, aber die Anwohner nicht überfordert werden – und dann ging am Donnerstagabend das Kultparkfestival mit Queen May Rock in die nächste Runde.

Ein Gitarrensolo zum Start in das dritte Donnerstagskonzert und der Queen-Dauerbrenner „The Show must go on“ breiteten den musikalischen Teppich aus für Frontmann Michael Antony Austin.

Die Tribute-Band hatte mit den rund 200 Gästen im Kulturhausgarten leichtes Spiel. Vom ersten „Under Pressure“ an gingen die Queen-Fans mit, erwiesen sich als textsicher und singfreudig. Und Austin kannte keine Berührungsängste. Ruckzuck stand er mitten unter den Gästen, ging auf Tuchfühlung mit den Ladys.

Auch die alten Queen-Hits kamen zu Ehren das 1974 veröffentlichte „Killer Queen“, ebenso mit „Living on my own“ ein Stück von Freddie Mercury. Nach der Pause weitere Queen-Klassiker im Sonnenuntergang, „Crazy little thing called love“, „Bohemian Rhapsodie“, „Radio Gaga“. Und gleichwohl Queen May Rock durch einen charismatischen Frontmann lebt, bei dem selbst der Schluck aus der Wasserflasche noch erotische Züge hat, gönnte Austin seinen Musikern immer wieder Soli, die viel Beifall fanden.

Am Freitagabend geben sich Songwriter auf der Bühne die Ehre: Summer Crowd Stereo ist ein einfühlsamer Sänger aus Norddeutschland, der mit seinen Liedern Herzen berühren will. Junodori, dahinter verbirgt sich die Sängerin Judith Nordbrock. Sie kommt mit Jazz, Pop, Balladen und humorvollen Chansons nach Lüdenscheid. Und statt Hannah Stienen aus Essen tritt Abend Marie Angerer mit ihren Songs auf. Einlass auf das Gelände ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Bühnengeschehen beginnt gegen 19 Uhr.

Am Samstag bringt Eleveta alternativen Rock und Pop mit. Drei Odenwälder Musiker namens Punktantonio wollen die Gäste mit Tanzbarem unterhalten. Dritte im Bunde sind Vocuz mit deutschem Rock aus Dortmund. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn gegen 19 Uhr der Eintritt frei.