Queen Kings sorgen für magische Momente im Kult-Park

Von: Monika Salzmann

Teilen

Susann de Bollier und Sascha Krebs ergänzten sich gesanglich auf der Kult-Park-Bühne. © Jakob Salzmann

Die Coverband „The Queen Kings“ verwöhnte die Besucher des Kult-Park-Festivals am Freitag mit den Hits der britischen Musiklegende „Queen“.

Lüdenscheid – Vor nahezu ausverkauftem „Haus“ sorgten „The Queen Kings“, die als eine der besten Queen-Tribute-Bands gelten, am Freitag beim Kult-Park-Festival für magische Momente. Auf den Spuren der legendären Rockband rockte sich die Band um Leadsänger Sascha Krebs, dessen immenser Stimmumfang es mühelos mit dem von Freddie Mercury aufnehmen konnte, in die Herzen der Fans. In die Höhen, die Freddie Mercury mit seiner unvergleichlichen Stimme vorstieß, schaffte es Sascha Krebs auch.

Alle großen Hits von „The show must go on“ bis zu „Who wants to live forever“, aber auch weniger bekannte Titel, „die man nicht jeden Tag im Radio hört“, brachte die Band zu ihrem begeistert gefeierten Gastspiel im Kulturhauspark mit. Für Frontmann Sascha Krebs, der neben seiner ausdrucksstarken Stimme ausgesprochene Entertainer-Qualitäten und ein untrügliches Gespür für Theatralik besaß, war die Show die erste Begegnung mit Lüdenscheid. Die Band selbst verbindet mit der Bergstadt eine lange Geschichte, war „The Queen Kings“ in früheren Jahren doch schon beim Christmas Rock in der Schützenhalle und auch Open-Air in Lüdenscheid zu Gast.

Von Anfang an machten die „Queen Kings“ mächtig Dampf auf der Bühne und steckten die Fans mit ihrer Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit und Power an. „Lüdenscheid, put your hands in the air“, schallte es da von der Bühne – und alle folgten. Ging es darum, einen bekannten Song mitzusingen, waren gleichfalls alle im Boot. Viele waren erstaunlich textsicher, was das Mitsingen anging. Wie gewünscht ließ sich das mitsingende, tanzende, klatschende und schnippende Publikum nah an die Bühne locken und ging auf Tuchfühlung zur Band.

Programm voller Höhepunkte und Überraschungen

Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Susann de Bollier (Gesang), Christof Wetter (Keyboard), Drazen Zalac (Gitarre), Oliver Kerstan (Schlagzeug) und Rolf Sander (Bass) mixte Sascha Krebs Bekanntes und weniger Bekanntes zu einem sprühend lebendigen, mitreißenden Programm voller Höhepunkte und Überraschungen. Selten Gehörtem wie „It’s a hard life“ - ein gefühlvoller, wehmütiger Freddie Mercury-Song über die Schwierigkeiten, eine vertrauensvolle Partnerschaft zu erhalten – folgten Hits wie „Somebody to love“, „Under Pressure“ und „Another one bites the dust“ auf dem Fuß. Authentisch, instrumental fulminant auf den Spuren von Queen-Gitarrist Brian May & Co. wandelnd, ließen die Queen Kings die Welt der legendären britischen Kultband aufleben. Besonders das Solo von Schlagzeuger Oliver Kerstan bei „Living on my own“ war umwerfend.

Kult-Park-Festival 2023 Fotostrecke ansehen

Von intimen Songs bis zur orchestralen, pompösen Bohemian Rhapsody reichte die Spanne der Nummern, die der enormen stilistischen Bandbreite der Queen-Musik gerecht wurden. Einer ausgeklügelten Dramaturgie folgend, kamen die Hits, die jeder hören wollte, zum Schluss – gleichsam als Zugaben nach den Zugaben.

Kaum einer, der bei „We will rock you“ und „We are the champions“ nicht aus voller Kehle mitsang und sich vom unwiderstehlichen Sog der Queen-Musik mitreißen ließ. „Es ist immer gut, wenn Kultur mitten in der Stadt stattfindet. Das bringt die Menschen zusammen“, lobte Sascha Krebs das kleine, feine Festival und seinen Veranstalter Oliver Straub. Dessen Dank ging an alle Sponsoren, ohne die die beiden Musikwochenenden im Park nicht möglich wären.