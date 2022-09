Quartiersumbau Wiesenstraße: Investor stellt aktuellen Stand der Planungen vor

Von: Olaf Moos

Während der Abriss des ehemaligen Novelis-Werks an der Wiesenstraße (im Hintergrund) in vollem Gange ist, hat Investor Roland Rothmann mit der Errichtung zweier Gebäude an der Gersbeuler Straße begonnen. © Olaf Moos

Die Aufwertung des ehemaligen Industrie-Areals an der Wiesenstraße hat begonnen. Während der Abriss des Novelis-Werkes in vollem Gange ist, hat Investor Roland Rothmann mit der Errichtung der ersten Gebäude an der Gersbeuler Straße angefangen.

Lüdenscheid - Über den aktuellen Stand der Planungen für eine Seniorenresidenz, ein Reha-Zentrum und eine Pflegefachschule informierte der Geschäftsführer der Gelsenkirchener Wessel-Gruppe, Michael Poschmann, am Mittwoch die Fraktionen im Stadtplanungsausschuss. Die Wessel-Gruppe betreibt in ganz Deutschland Kliniken, Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie ein Hotel. In Lüdenscheid zählen das Haus Hellersen und die Therapieeinrichtung für Suchtkranke in Spielwigge dazu.

Wie Poschmann erklärte, seien die Gespräche mit den Kostenträgern „sehr erfolgreich“ gewesen. Schwieriger verliefen nach Worten des Geschäftsführers die Verhandlungen mit der Firma Kostal über den Kauf des leer stehenden Gebäudes an der Wiesenstraße. Nun sind die Verhandlungen abgeschlossen, ein Abbruchgutachten für das alte Bürohaus liegt vor.



Anders sieht es mit dem Standort der Firma Markes aus, die inzwischen nach Halver umgezogen ist. Der Markes-Komplex soll aller Voraussicht nach saniert und umgebaut werden und künftig eine zweizügige Schule für 40 angehende Pflegefachkräfte beherbergen. In seinem Vortrag lobte Posch-mann die Stadtverwaltung ausdrücklich für die „hervorragende Zusammenarbeit“.



So weit entwickelt die Pläne für das 20 000-Quadratmeter-Areal in teils schwieriger Hanglage sind – im Gespräch sind auch Elemente wie ein Restaurant, ein Schwimmbad oder Unterflurgaragen –, so „bedrückend“ stellt sich für Poschmann die Entwicklung der Baukosten dar. Die Investitionssummen seien „limitiert durch den Tagespflegesatz“ der Kostenträger.

Steigen die Baukosten weiter, so der Wessel-Chef, „geraten wir in die Gefahr der Unwirtschaftlichkeit“. Nach aktuellem Stand ist vorgesehen, einen Generalunternehmer mit der Errichtung schlüsselfertiger Bauten zu beauftragen.



Der städtische Planungschef Martin Bärwolf bezeichnete das Projekt „Gesundheitscampus mit Wohnen“ im Ausschuss als „eines der größten Bauprojekte Lüdenscheids seit vielen Jahren“. In einer der nächsten Ausschusssitzungen will Investor Roland Rothmann einen aktuellen Bericht erstatten.