Puuh, ist das heiß! Zu viel Hitze in Übergangskita

Lüdenscheid – 42.000 Euro hat der Rat nun außerplanmäßig für einen Sonnenschutz an der ehemaligen Friedensschule bewilligt. Wie bereits berichtet, ist der Betrieb der Kindertageseinrichtung Lenneteich übergangsweise in den Räumen untergebracht.

Dabei sei festgestellt worden, dass die Gruppen- und die Schlafräume an sonnigen Tagen stark erhitzten, heißt es in der Beschlussvorlage. Zwar ist die Kita Lenneteich nur vorübergehend dort untergebracht, doch soll in dieser Zeit überprüft werden, ob der Standort zu einer zusätzlichen und dauerhaften Kita entwickelt werden kann – der Sonnenschutz diene daher voraussichtlich einer dauerhaften Problemlösung.

Ob das möglich sein wird, und welche Maßnahmen dafür noch nötig sein werden, hinterfragte Daniel Kahler (CDU) in der jüngsten Sitzung. Er erinnerte daran, dass 2017 nach einer Analyse des Gebäudemanagements des Märkischen Kreises bekannt gegeben wurde, dass der Sanierungsbedarf bei rund drei Millionen Euro liege.

Eltern äußern Kritik

Veranschlagt wurden inzwischen fast 1,8 Millionen Euro, weil der Zustand des Gebäudes wohl besser war als gedacht. Allerdings hätten sich nun Eltern an den Ratsherrn gewandt und Kritik geäußert:

Unter anderem sei der Lärmschutz mangelhaft, die Treppen stellten vor allem für U3-Kinder eine Gefahr dar und das Gelände verfüge nicht über genug Rasenflächen, eine Rutsche oder etwa einen „Matschbereich“. Laut Kahler wollten einige Eltern sogar die Einrichtung wechseln. Die Belange sollen weiter geprüft werden.