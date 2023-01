Putz fällt von der Kirchendecke

Von: Bettina Görlitzer, Ingrid Weiland

Noch am Morgen posierten die Sternsinger zum Gruppe © im Altarraum. Foto: Weiland

Eine Hebebühne mitten im Altarraum. Nachdem am Donnerstag Teile des Stuckputzes von der Decke gerieselt waren, musste der Altarraum der Kirche St. Joseph und Medardus gesperrt werden. Der Grund für den Schaden sei noch nicht bekannt.

Lüdenscheid – Am Freitagvormittag standen noch die Sternsinger auf den Stufen vor dem Altarraum in der Kirche St. Joseph und Medardus. Nur wenige Stunden später wurde der Platz für eine Hebebühne gebraucht, die mindestens noch die nächsten Tage in der katholischen Kirche stehen bleiben wird. Am Donnerstag waren aus noch ungeklärter Ursache Teile des Stuckputzes von der Decke über dem Chorraum herabgefallen. Küster Andreas Kutal hatte daher den Bereich auf Beschluss des Kirchenvorstandes, wie der stellvertretende Vorsitzende Hans-Joachim Waibel betonte, bis zu den ersten Bankreihen abgesperrt.

Das sei aus Sicherheitsgründen nötig, da man noch nicht wisse, was den Schaden verursacht habe. Die Kirche ist aber tagsüber weiterhin wie gewohnt für Besucher geöffnet. Auch die Messen sollen wie geplant gefeiert werden, kündigte Pastor Hans Ferkinghoff an, der die Leitung der Pfarrei St. Medardus bis zur Einführung von Claus Optenhövel als Nachfolger von Andreas Rose als Pfarrer von St. Medardus am 5. Februar übernommen hat.

Für die Messen soll vorerst ein kleiner Altar zwischen den vorderen Reihen der Kirchenbänke aufgestellt werden, so Ferkinghoff, um den Chorraum nicht nutzen zu müssen, der nunmehr auch durch die Hebebühne blockiert ist. Waibel betont dagegen, dass er diese Entscheidung nicht mittragen möchte, wie er im Gespräch mit der Redaktion sagte. Er sei dafür, zumindest solange auf Messen in der Kirche am Sauerfeld zu verzichten, bis geklärt sei, was zum Abblättern des Putzes geführt habe.

Da sich nach den ersten Versuchen mit der Hebebühne am frühen Freitagnachmittag herausgestellt hat, dass diese nicht hoch genug ist, wenn sie vor dem Altarraum aufgestellt wird, musste die Position später noch verändert werden. Am Samstagvormittag gibt es einen Termin mit einem Bausachverständigen, sagte Waibel. Danach wisse man hoffentlich mehr über Ausmaß und Ursache des Schadens. Das Generalvikariat im Bistum Essen sei bereits informiert worden. Zu Spekulationen darüber, ob der Putz wegen hoher Luftfeuchtigkeit gelitten habe, weil die katholischen Kirchen derzeit nur auf eine Grundtemperatur von 8 Grad geheizt werden, wollte Waibel sich ohne das Gutachten nicht äußern. Er sagte aber, dass auf Initiative des Energieausschusses der Pfarrei in allen Kirchen mit mehreren Geräten die Feuchtigkeit regelmäßig kontrolliert werde.

78 kleine Könige nahmen zuvor am Freitagmorgen zusammen mit ihren Angehörigen an der Aussendungsfeier für alle Sternsinger der Gemeinde St. Medardus teil. Die meisten von ihnen – nämlich 39 – gehören der katholischen Gemeinde St. Paulus in Brügge an, wo Bettina Keil und Nicole Lyra sie auf die Sternsinger-Aktion vorbereitet hatten. In den anderen Gemeinden hatten Pastor Hans Ferkinghoff (Maria Königin) und die Gemeindereferentinnen Marita Franzen (St. Petrus und Paulus) und Sandra Ostermann (St. Joseph und Medardus) die Kostüme, Kronen und Turbane für sie ausgesucht und die Lieder mit ihnen geprobt. Die jüngsten Lüdenscheider Sternsinger sind in diesem Jahr der dreijährige Noah und der anderthalbjährige Matthias, die ältesten sind 13 Jahre alt.

In St. Joseph und Medardus bröckelt der Putz von der Decke. © Görlitzer

Pastor Ferkinghoff leitete die Messe, die mit dem feierlichen Einzug aller kleinen Könige zu dem Lied „O du fröhliche“ begann. Er hob hervor, dass zur Zeit 100 000 Sternsinger durch Deutschland ziehen, die sich für Not leidende Kinder in anderen Teilen der Welt einsetzen.

Um Spenden für Kinder in Indonesien zu sammeln und den Segen in die Häuser zu bringen (mit den Schildern CBM- Christus Mansionem Benedicat = Der Herr segne dieses Haus), ziehen die Lüdenscheider Sternsinger bis Sonntag in Kleingruppen gemeinsam mit Betreuern von Haus zu Haus. Es ist aber auch möglich, Spenden für den genannten Zweck auf das Sonderkonto (BDKJ DV Essen) bei der Pax Bank Essen – IBAN: DE14 3706 0193 2001 4930 20 – einzuzahlen.

In der Feier zu ihrer Aussendung stimmten die Kinder die Lieder „Stern über Bethlehem“ und „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ an, die sie auf den Wegen durch ihre Gemeinden singen. Dazu passten die Lesung eines Textes des Propheten Jesaja vom Kommen des Erlösers Jesus Christus in diese Welt und Pastor Ferkinghoffs Auslegung der biblischen Geschichte von den Heiligen drei Königen aus dem Morgenland, die dem hellen Stern folgten und schließlich das Kind in der Krippe fanden. Die Sternsinger traten mit Fürbitten für die Nöte von Menschen ein, und bevor sie sich auf den Weg machten, stellte Pastor Ferkinghoff sie unter den Segen Gottes. Bis sie am Sonntag die Messen in ihren Kirchen mitgestalten und den Neujahrsempfang der Stadt im Kulturhaus besuchen werden, gehören auch Einsätze in einigen Kitas und Altenheimen zu ihren Aufgaben.