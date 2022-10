„Max Mustermann“ und sein angepasstes Leben im MK

Von: Björn Othlinghaus

Die Lüdenscheider Punk-Band Graupause stellte das neue Album vor. © Björn Othlinghaus

Die Lüdenscheider Punk-Formation Graupause hat mit „Gestern wird Super“ ihren zweiten Longplayer veröffentlicht (erhältlich auf allen Streaming-Kanälen sowie auf Schallplatte und CD). Die Formation veranstaltete am Samstag ein Release-Konzert im AJZ. Mit dabei: die Bands Katastrophen Kommando und Kreftich.



Lüdenscheid – Katastrophen Kommando aus Dortmund, bestehend aus Zeki (Gesang, Gitarre), Schmalle (Schlagzeug) und Daniel (Bass), machte an diesem Abend den Anfang. Die Band, die wie die beiden anderen Acts auch Punk-Rock mit deutschen Texten boten, waren zum ersten Mal im AJZ zu hören. Da die Formation nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie eine längere Bühnenpause eingelegt hatte, begrüße sie ihr Publikum mit dem Song „Wir sind wieder da“. Es folgten krachende Nummern wie die „Punkromanze“, bei der Schlagzeuger Schmalle nicht nur im Stehen die Drums bediente, sondern auch am Gesangsmikro das Kommando übernahm. Neben der Musik setzen sich die Dortmunder auch für „Die Elterninitiative“ ein, die sich für die Opfer von Loverboys engagiert, die oft minderjährige Mädchen in die Prostitution treiben.

Im Anschluss war die Band Kreftich aus Dinslaken zu hören, die aus Hagi (Gitarre, Gesang), Flo (Schlagzeug, Gesang) und Lasse (Bass, Gesang) besteht und somit ebenfalls in der klassischen Punk-Besetzung mit drei Musikern daherkommt. Das Trio kann man als alte Hasen bezeichnen, denn die Formation steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Auch diese Combo trat zum erste Mal in der Bergstadt auf und versuchte, das zurückhaltende Sauerländer Publikum mit seinen energiegeladenen Songs wenigstes hin und wieder zum Pogo-Tanzen zu animieren.



Neue Songs und Klassiker aus „Verdammte Stille“

Zum Schluss waren schließlich die Gastgeber des Abends, Graupause, zu sehen und zu hören. Die eingängigen Punk-Stücke der 2018 gegründeten Band, die immer wieder gesellschaftliche Themen behandeln, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit auch außerhalb Lüdenscheids, sodass Sven (Gesang), Tom (Gitarre), Jens (Gitarre), Patrick (Bass) und Jan (Schlagzeug) immer öfter auch in Schwerte, Siegen oder gar in Berlin zu hören sind. Am Samstag hatten sie neben Songs des neuen Albums wie die aktuelle Single-Auskopplung „Sorgen und Probleme“ auch die Klassiker des Vorgängers „Verdammte Stille“ von 2019 im Gepäck, darunter das Punk-Brett „Max Mustermann“, in dem ein allzu angepasstes Leben kritisiert wird, oder das nicht weniger wütende „Kaputte Stadt“. Dabei hatte Frontmann Sven Prillwitz keine Probleme, beim Singen auch mal die Bühne zu verlassen und mitten im Publikum Pogo mit zu tanzen. Bassist Patrick, der kurz davor steht, Vater zu werden, war an die