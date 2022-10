Punkband stellt frisch gepressten Longplayer im MK vor

Von: Jutta Rudewig

Die Punkband Graupause stellt am Samstag ihren neuen Longplayer im AJZ vor. © Nils Baukus/Witten

Die Punkband Graupause hat die vielen corona-bedingten Live-Pausen dazu genutzt, die nächsten großen Schritte zu machen. Knapp drei Wochen nach der Veröffentlichung ihres neuen Longplayers tritt die Band am Samstag, 8. Oktober, im Alternativen Jugendzentrum (AJZ) auf, von der Band als „unser Wohnzimmer“ bezeichnet.

Lüdenscheid – Mit dem „Katastrophen Kommando“ aus Dortmund und der Formation „Kreftich“ aus Dinslaken eröffnen zwei befreundete Punkbands aus dem Ruhrgebiet den Abend. Um 20 Uhr geht´s los, der Eintritt kostet acht Euro.

Auf professionelle Strukturen in Sachen Vertrieb und Vermarktung setzt Graupause inzwischen: Im Frühjahr 2021 heuerte das Quintett beim renommierten Label „Aggressive Punk Produktionen“ an. Das hat sich auf deutschsprachigen Punkrock spezialisiert und viele Szenegrößen unter Vertrag.

Von der Zusammenarbeit sind die Lüdenscheider begeistert – und von den neuen Möglichkeiten. So konnte die Band das neue Album von Michael Czernicki in den „Rock Or Die Studios“ in Düsseldorf produzieren lassen.

„Gestern wird super“ lautet der Titel des neuen, insgesamt zwölf Songs umfassenden Albums, das sowohl als Vinyl als auch als CD erhältlich und bei allen gängigen Streaming-Anbietern abrufbar ist: schneller, melodischer und abwechslungsreicher Punkrock mit kritischen Texten. Andererseits, so die Band, „haben wir Druck und Tempo deutlich erhöht und unseren Stil weiter verfeinert“.



Außerdem standen die Musiker für drei Videos vor der Kamera, in einem Fall sogar mit einer echten Koryphäe deutschsprachiger Punkmusik: Gunnar Schroeder von der Rostocker Band „Dritte Wahl“.

Die Veröffentlichung des neuen Albums feiern die Musiker im Herbst mit einer Handvoll Konzerten in Nordrhein-Westfalen. Darunter ist auch das Heimspiel im AJZ Lüdenscheid.