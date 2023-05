Pünktlich zum Lkw-Verbot: Ampel in Brügge wird aufgebaut

Zurzeit wird die Ampelanlage in Brügge aufgestellt. Spätestens kommende soll sie in Betrieb genommen werden. © Cornelius Popovici

Nach rund acht Monaten hat das Warten auf die Ampelanlage an der Einmündung Lösenbacher Landstraße/ Volmestraße ein Ende. Pünktlich zum Lkw-Verbot wird auch die Ampel in Brügge aufgebaut.

Seit vergangenen August steht fest, dass eine Ampelanlage den Verkehr an Einmündung Lösenbacher Landstraße/Volmestraße regeln soll. Jetzt, rund acht Monate später, kommt sie. Derzeit wird in Brügge eine mobile Ampelanlage errichtet, um längere Rückstaus auf der Lösenbacher Landstraße zu verhindern und das Queren der Straße zu erleichtern. Wie Andreas Berg, Sprecher von Straßen.NRW, bestätigt, soll die Ampelanlage spätestens in der kommenden Woche in Betrieb genommen werden.