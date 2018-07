„Idealer Ort“ fürs Public Viewing

Lüdenscheid - Am Montag wurde zusammengepackt: Einen Tag nach dem Finalsieg der Franzosen ist das Kapitel Fußball-WM jetzt auch im Lüdenscheider Rosengarten beendet. Eine Bilanz.

Während sich die deutschen Kicker bereits Ende Juni von Titelträumen und Bildschirmen verabschiedeten, bauten viele Helfer am Montag Zelte, Stände, die Abdeckungen des Wasserspiels und die 24 Quadratmeter große LED-Leinwand wieder ab. Vier Wochen Public Viewing im Rosengarten sind Geschichte.

„Schade“, bilanzierte gestern André Westermann, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH, das durchweg friedfertige Spektakel. Denn Zuspruch und Atmosphäre seien trotz des frühen Ausscheidens der bundesdeutschen Kicker hervorragend gewesen. „Die Lage mit Biergarten, Treppen und schattenspendenden Bäumen ist einfach ideal.“

Aufgegangen sei auch das Konzept. Bei freiem Eintritt wurde die Anzahl der Personen begrenzt. Gleichzeitig durften sich dort maximal 2500 Menschen aufhalten. „So hatten wir noch genügend Freiraum, um Kinder vor der Leinwand bei den stark nachgefragten Deutschland-Spielen zu platzieren, denn es sollte ganz bewusst ein familienfreundliches Ereignis sein.“

Der Rosengarten mit der Einbindung der angrenzenden gastronomischen Betriebe habe sich nach der Premiere zur Europameisterschaft vor zwei Jahren als geeigneter Veranstaltungsort herauskristallisiert. „Von der Dimension und dem Ambiente passt alles.“ Die Übertragung des Pokalfinales auf dem Sternplatz habe gezeigt, dass das Areal ungeeignet sei. „Die Stimmung war nicht vergleichbar.“ Deshalb werde es in zwei Jahren auch wieder ein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft im Rosengarten geben, die aus 13 Ländern übertragen wird.

Die nächste Weltmeisterschaft in Katar 2022 findet in der Adventszeit vom 21. November bis zum 18. Dezember statt. Ob die Getränkestände dann Glühwein statt Bier an bibbernde Zuschauer ausschenken, bleibt noch abzuwarten. Westermann: „Alle Entscheidungen treffen wir zu gegebener Zeit.“

Nur dreimal Deutschland: Die Bilder vom Public Viewing:

