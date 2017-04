NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin bei Richtfest des "Polymer Training Centre"

Vertreter des Kunststoff-Instituts und Gäste an der Baustelle (von links): Architekt Bernd Neuhaus, die Landtagskandidaten Gordan Dudas (SPD) und Angela Freimuth (FDP), Aufsichtsratvorsitzender Matthias Poschmann, Bürgermeister Dieter Dzewas, Aus- und Weiterbildungsleiter Torsten Urban, die Geschäftsführer Thomas Eulenstein und Stefan Schmidt, NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin.

Lüdenscheid - NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin war am Mittwoch zu Gast beim Richtfest des „Polymer Training Centre“ (PTC). Dem Team des Kunststoff-Instituts sagte er zu, dass das Land die Fördermittel von 2,8 Millionen Euro aufstocken werde – um durch Verzögerungen entstandene Mehrkosten aufzufangen.

Die Geschäftsführer Stefan Schmidt und Thomas Eulenstein sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Poschmann bedankten sich für diese Unterstützung. Auch Bürgermeister Dieter Dzewas, die anwesenden Landtagskandidaten von SPD, CDU und FDP sowie Gäste aus einigen der 285 Unternehmen der Trägergesellschaft nahmen die Nachricht erfreut auf.

Wie viel Geld zusätzlich in das Aus- und Weiterbildungszentrum des Kunststoff-Instituts fließen soll, sagte der Minister nicht. Stefan Schmidt ließ im LN-Gespräch durchblicken, dass es sich voraussichtlich um einen Betrag zwischen 400 000 und 500 000 Euro handeln werde.

"Der wichtigste Rohstoff sitzt zwischen den Ohren"

Garrelt Duin lobte in seiner Ansprache das Engagement des Kunststoff-Instituts. Im rohstoffarmen Land NRW „sitzt der wichtigste Rohstoff zwischen den Ohren“, in Form von Fachkenntnis, Wissen und Erfahrung, betonte er. „Im Kunststoff-Institut sind Kreativität und Innovationsfreude zuhause“ – das wirke sich in Sachen „Fachkräfte-Nachschub“ positiv auf die Wirtschaft aus.

Dieter Dzewas hob nicht nur die Erweiterung des Denkfabrik-Quartiers hervor, sondern auch den Einsatz des Kunststoff-Instituts in Sachen Flüchtlingsqualifizierung.

Variantenreiche und komplexe Kunststoffteile

Torsten Urban aus der Geschäftsleitung erklärte, warum das „Polymer Training Centre“, das seine Arbeit bereits im Jahr 2016 aufgenommen hat, ein eigenes Gebäude bekommt – unter anderem weil Kunststoffteile variantenreicher und komplexer würden und die Materialvielfalt zunehme.

Zusammen mit Kooperationspartnern habe man entsprechend neue Ausbildungsangebote ausgearbeitet – vom „Werkmeister Kunststoffgalvanik“ bis zur „Fachkraft Kunststoffrechnik Spritzgießen“. Zur Vision gehöre es, einen Internat-ähnlichen Betrieb für intensive Schulungsphasen aufzubauen.

Die laut Stefan Schmidt „etwas zu lange Winterpause“ habe den Neubau um zehn Wochen zurückgeworfen. Doch nach und nach bekämen die Schulungsbereiche Kontur. Zwei bereits eingestellte Mitarbeiter seien bis zum Einzug im benachbarten Entwicklungs- und Gründer-Centrum einquartiert.

